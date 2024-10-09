Марта Костюк – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Ухане
10 октября украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 17) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай).
В 1/16 финала украинка сыграет против 4-й ракетки мира Коко Гофф (США). Встреча состоится 1-м запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала игры – 06:00 по Киеву.
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Это будет четвертая встреча соперниц. На счету Марты 1 победа в очных поединках.
В четвертьфинале победительница противостояния сыграет либо против Магды Линетт, либо против Дарьи Касаткиной.
Видеоплеер матча будет добавлен позже..
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