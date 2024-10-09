Марта Костюк – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 октября украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 17) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай).

В 1/16 финала украинка сыграет против 4-й ракетки мира Коко Гофф (США). Встреча состоится 1-м запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала игры – 06:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет четвертая встреча соперниц. На счету Марты 1 победа в очных поединках.

В четвертьфинале победительница противостояния сыграет либо против Магды Линетт, либо против Дарьи Касаткиной.

Видеоплеер матча будет добавлен позже..

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