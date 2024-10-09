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Украина. Премьер лига
09 октября 2024, 23:43 | Обновлено 09 октября 2024, 23:50
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Скоро украинское Классико. Началась продажа билетов на матч Динамо – Шахтер

Киевский клуб предоставил приоритет для преданных поклонников клуба

09 октября 2024, 23:43 | Обновлено 09 октября 2024, 23:50
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0
Скоро украинское Классико. Началась продажа билетов на матч Динамо – Шахтер
ФК Динамо Киев

У неділю, 27 жовтня, о 18:00 відбудеться матч 11-го туру УПЛ «Динамо» Київ – «Шахтар» Донецьк. Гра пройде на домашньому стадіоні киян – «Динамо» ім. В. Лобановського.

У зв'язку з підвищеним попитом київський клуб надає пріорітетну можливість підтримати команду відданим вболівальникам. Продаж квитків на цей поєдинок здійснюватиметься у два етапи.

На першому етапі ФК «Динамо» (Київ) розпочинає передпродаж квитків на матч. Відповідно з 9 по 13 жовтня гарантовану можливість придбати 2 квитки матимуть вболівальники, які раніше, у 2024 році, вже придбали квиток на 3 або більше домашніх матчів клубу. На електронні адреси (з яких було придбано квиток на Ticketsbox.com) для цієї категорії вболівальників розіслана інструкція, як можна придбати квиток на поєдинок «Динамо» – «Шахтар».

Після цього з 14 жовтня квитки надійдуть у відкритий продаж, та буде діяти система динамічних цін (вартість змінюватиметься залежно від попиту). У київському клубі закликають поспішати придбати квиток, адже кількість місць обмежена! За правилами продажу квитків на цей матч, кожен вболівальник має право придбати лише два квитки.

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Динамо - Шахтер Динамо Киев Шахтер Донецк билеты Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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