Скоро украинское Классико. Началась продажа билетов на матч Динамо – Шахтер
Киевский клуб предоставил приоритет для преданных поклонников клуба
У неділю, 27 жовтня, о 18:00 відбудеться матч 11-го туру УПЛ «Динамо» Київ – «Шахтар» Донецьк. Гра пройде на домашньому стадіоні киян – «Динамо» ім. В. Лобановського.
У зв'язку з підвищеним попитом київський клуб надає пріорітетну можливість підтримати команду відданим вболівальникам. Продаж квитків на цей поєдинок здійснюватиметься у два етапи.
На першому етапі ФК «Динамо» (Київ) розпочинає передпродаж квитків на матч. Відповідно з 9 по 13 жовтня гарантовану можливість придбати 2 квитки матимуть вболівальники, які раніше, у 2024 році, вже придбали квиток на 3 або більше домашніх матчів клубу. На електронні адреси (з яких було придбано квиток на Ticketsbox.com) для цієї категорії вболівальників розіслана інструкція, як можна придбати квиток на поєдинок «Динамо» – «Шахтар».
Після цього з 14 жовтня квитки надійдуть у відкритий продаж, та буде діяти система динамічних цін (вартість змінюватиметься залежно від попиту). У київському клубі закликають поспішати придбати квиток, адже кількість місць обмежена! За правилами продажу квитків на цей матч, кожен вболівальник має право придбати лише два квитки.
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