Экс-коуч Зари возглавил клуб из Сербии. В прежнем он провел менее 2 месяцев

46-летний специалист Ненад Лалатович возглавил клуб сербской Суперлиги «Войводина».

С клубом из города Нови-Сад сербский тренер подписал двухлетнее трудовое соглашение.

Ранее Лалатович уже дважды возглавлял «Войводину»: с ноября 2015 по декабрь 2016 годов и с июня 2019 по май 2021 годов.

До нынешнего назначения в «Войводину» Лалатович менее двух месяцев провел на посту наставника «Младости» Лучани, которую возглавил 12 августа.

В Украине Лалатович известен по игре за «Шахтер», а также по работе главным тренером «Зари», которой Ненад руководил с 4 июля по 27 августа минувшего года, а затем покинул клуб из-за неудовлетворительных результатов.