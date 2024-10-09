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09 октября 2024, 23:01 | Обновлено 09 октября 2024, 23:05
466
0

Экс-коуч Зари возглавил клуб из Сербии. В прежнем он провел менее 2 месяцев

Ненад Лалатович не задерживается на одном месте надолго

09 октября 2024, 23:01 | Обновлено 09 октября 2024, 23:05
466
0
Экс-коуч Зари возглавил клуб из Сербии. В прежнем он провел менее 2 месяцев
fkvojvodina.rs

46-летний специалист Ненад Лалатович возглавил клуб сербской Суперлиги «Войводина».

С клубом из города Нови-Сад сербский тренер подписал двухлетнее трудовое соглашение.

Ранее Лалатович уже дважды возглавлял «Войводину»: с ноября 2015 по декабрь 2016 годов и с июня 2019 по май 2021 годов.

До нынешнего назначения в «Войводину» Лалатович менее двух месяцев провел на посту наставника «Младости» Лучани, которую возглавил 12 августа.

В Украине Лалатович известен по игре за «Шахтер», а также по работе главным тренером «Зари», которой Ненад руководил с 4 июля по 27 августа минувшего года, а затем покинул клуб из-за неудовлетворительных результатов.

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Заря Луганск Войводина Нови-Сад чемпионат Сербии по футболу назначение тренера Младост Лучани Ненад Лалатович
Алексей Сливченко Источник: ФК Войводина
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