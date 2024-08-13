Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-тренер Зари нашел себе новый клуб
Другие новости
13 августа 2024, 15:27 | Обновлено 13 августа 2024, 15:29
132
0

Экс-тренер Зари нашел себе новый клуб

Ненад Лалатович будет работать с «Младост» Лучани

13 августа 2024, 15:27 | Обновлено 13 августа 2024, 15:29
132
0
Экс-тренер Зари нашел себе новый клуб
Telegraf.rs. Ненад Лалатович

Бывший наставник луганской «Зари» Ненад Лалатович был назначен на пост главного тренера сербского клуба «Младост» Лучани. 46-летний специалист заменил на этом посту Деяна Йоксимовича.

Напомни, Лалатович возглавил «Зарю» в июле прошлого года, но подал в отставку спустя всего два месяца. В ноябре прошлого года Лалатович возглавил «Спартак» из Суботицы, но уже в апреле текущего года был оттуда уволен.

«Младост» стала уже 20-м клубом в 13-летней тренерской биографии Лалатовича, также он работал с молодежными сборными Сербии U-20 и U-21.

По теме:
Источник: экс-тренера Зари уволили из второго клуба за сезон
Вячеслав ЧУРКО: «Лалатович не знал футболистов Зари. Это непрофессионально»
САБО: «Заря может вылететь из УПЛ, если не назначит нормального тренера»
Ненад Лалатович Младост Лучани
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гле смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Рейнджерс – Динамо
Футбол | 13 августа 2024, 06:05 1
Гле смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Рейнджерс – Динамо
Гле смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Рейнджерс – Динамо

13 августа в 21:45 состоится повторный матч 3-го раунда квалификации ЛЧ

Моуриньо хочет подписать в Фенербахче двух звезд Реала
Футбол | 12 августа 2024, 18:05 0
Моуриньо хочет подписать в Фенербахче двух звезд Реала
Моуриньо хочет подписать в Фенербахче двух звезд Реала

Давид Алаба и Арда Гюлер могут продолжить карьеру в чемпионате Турции

Рейнджерс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 13.08.2024, 13:30
Рейнджерс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Рейнджерс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Твенте – РБ Зальцбург. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 13.08.2024, 14:49
Твенте – РБ Зальцбург. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Твенте – РБ Зальцбург. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Конкурент Мудрика? Мареска похвалил португальского новичка Челси
Футбол | 13.08.2024, 13:09
Конкурент Мудрика? Мареска похвалил португальского новичка Челси
Конкурент Мудрика? Мареска похвалил португальского новичка Челси
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Соболенко на выход. Известны полуфинальные пары на турнире Торонто
Соболенко на выход. Известны полуфинальные пары на турнире Торонто
11.08.2024, 08:30 2
Теннис
Динамо назвало трансляторов ответного матча против Глазго Рейнджерс
Динамо назвало трансляторов ответного матча против Глазго Рейнджерс
11.08.2024, 22:01 1
Футбол
Буткевич признался, что сказал Срна после поражения Шахтера от Полесья
Буткевич признался, что сказал Срна после поражения Шахтера от Полесья
12.08.2024, 12:58 5
Футбол
Итоговая медальная таблица ОИ. Какое место заняла сборная Украины?
Итоговая медальная таблица ОИ. Какое место заняла сборная Украины?
12.08.2024, 06:05 56
Олимпийские игры
Шахтер – Полесье – 0:1. Первая громкая сенсация. Видео гола и обзор матча
Шахтер – Полесье – 0:1. Первая громкая сенсация. Видео гола и обзор матча
11.08.2024, 21:15 4
Футбол
Таурази из США установила исторический рекорд ОИ по золотым медалям
Таурази из США установила исторический рекорд ОИ по золотым медалям
12.08.2024, 05:15
Олимпийские игры
В Италии недовольны игрой Довбика в товарищеском матче против Эвертона
В Италии недовольны игрой Довбика в товарищеском матче против Эвертона
11.08.2024, 13:35 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем