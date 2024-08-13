Экс-тренер Зари нашел себе новый клуб

Бывший наставник луганской «Зари» Ненад Лалатович был назначен на пост главного тренера сербского клуба «Младост» Лучани. 46-летний специалист заменил на этом посту Деяна Йоксимовича.

Напомни, Лалатович возглавил «Зарю» в июле прошлого года, но подал в отставку спустя всего два месяца. В ноябре прошлого года Лалатович возглавил «Спартак» из Суботицы, но уже в апреле текущего года был оттуда уволен.

«Младост» стала уже 20-м клубом в 13-летней тренерской биографии Лалатовича, также он работал с молодежными сборными Сербии U-20 и U-21.