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06 апреля 2024, 09:19 |
194
0

Источник: экс-тренера Зари уволили из второго клуба за сезон

Ненад Лалатович продержался во главе «Спартака» из Суботицы 14 матчей

06 апреля 2024, 09:19 |
194
0
Источник: экс-тренера Зари уволили из второго клуба за сезон
Telegraf.rs. Ненад Лалатович

Сербский специалист Ненад Лалатович, уволенный из луганской «Зари» в конце августа прошлого года, недолго продержался и на родине.

Возглавив «Спартак» из Суботицы в ноябре 2023-го, под руководством Лалатовича команда провела 14 матчей. На данный момент в пассиве «Спартака» серия из пяти матчей без побед и занимает 10-е место в Суперлиге, потеряв шансы выйти в чемпионскую группу по итогам основной стадии чемпионата Сербии.

Как сообщает сербское издание Telegraf, контракт Лалатовича официально еще не разорван, но он уже точно не будет тренером команды. Исполняющим обязанности главного тренера станет спортивный директор Давид Дунджерски, пока руководство будет занято поисками нового наставника.

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Ненад Лалатович Спартак Суботица отставка чемпионат Сербии по футболу
Источник Telegraf.rs
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