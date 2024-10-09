Мизин рассказал, где жила сборная перед важнейшим матчем в москве в 1999

52-летний экс-футболист Сергей Мизин в интервью для Sport.ua рассказал, где жили игроки сборной Украины перед матчем против россии в москве 1999 года:

«Чтобы дело не дошло до конфликтов и в целях безопасности было решено, что мы будем проживать в апартаментах посольства Украины в москве. Создавалось впечатление, что речь идет не о квалификационном раунде, а финальном поединке чемпионата континента.

После игры мы еще долго оставались в раздевалке, ведь нас пришел поздравить премьер-министр Валерий Пустовойтенко. Снова ночевали на территории посольства Украины в москве, а уже на следующий день отправились в аэропорт, где нас ждал чартер».

9 октября 1999 года в москве состоялся футбольный матч последнего тура квалификационного раунда чемпионата Европы между хозяевами и сборной Украины. Итоговая ничья – 1:1 помогла украинцам продолжить борьбу за путевку, а россияне вынуждены были сойти с дистанции.