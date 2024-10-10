Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барса может подписать футболиста, который когда-то побил трансферный рекорд
Испания
10 октября 2024, 02:33 |
125
0

Барса может подписать футболиста, который когда-то побил трансферный рекорд

Поль Погба может перейти в каталонский клуб

10 октября 2024, 02:33 |
125
0
Барса может подписать футболиста, который когда-то побил трансферный рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

31-летний французский полузащитник Поль Погба может в ближайшее время перебраться в Ла Лигу.

В «Ювентусе» уже сообщили, что в ближайшее время соглашение с Погба будет расторгнуто, и он останется свободным агентом. По информации испанских СМИ, французом серьезно заинтересовалась «Барселона». Главный тренер «сине-гранатовых» Ганс-Дитер Флик является поклонником таланта француза.

Таким образом Погба, который на 2016 год установил трансферный рекорд, перейдя из «Юве» в «МЮ» за 105 миллионов евро, может стать игроком «Барселоны» на бесплатной основе.

Поль Погба присоединился к «Ювентусу» в 2022 году. Однако на предсезонном турне в Соединенных Штатах Америки он получил травму мениска. Пропустив значительный период времени, французскому футболисту удалось вернуться на поле, но 11 сентября 2023 года его дисквалифицировали за употребление допинга.

После сокращения срока дисквалификации Поль Погба активно начал искать новый клуб, ведь хочет как можно скорее возобновить карьеру.

По теме:
Капитан Милана попал на радары топ-клубов
Замена Эдерсону? Манчестер Сити нацелен на трансфер вратаря Порту
Мегапереход от Переса? Реал хочет пригласить одну из главных звезд футбола
Ханс-Дитер Флик Ювентус трансферы свободный агент Поль Погба трансферы Серии A трансферы Ла Лиги Барселона
Дмитро Олійник Источник: El Gol Digital
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Возвращается. Клопп подписал контракт на работу с 1 января 2025 года
Футбол | 09 октября 2024, 09:12 1
Возвращается. Клопп подписал контракт на работу с 1 января 2025 года
Возвращается. Клопп подписал контракт на работу с 1 января 2025 года

Экс-тренер «Ливерпуля» будет работать в системе Ред Булл

ФОТО. Влада Зинченко засветила красивые стройные ножки в свежем посте
Футбол | 10 октября 2024, 00:21 0
ФОТО. Влада Зинченко засветила красивые стройные ножки в свежем посте
ФОТО. Влада Зинченко засветила красивые стройные ножки в свежем посте

Жена Александра опубликовала недельный дайджест семьи и порадовала фанов свежими фото

Стал известен соперник Украины в 1/8 финала отбора к ЧМ по пляжному футболу
Футбол | 09.10.2024, 06:23
Стал известен соперник Украины в 1/8 финала отбора к ЧМ по пляжному футболу
Стал известен соперник Украины в 1/8 финала отбора к ЧМ по пляжному футболу
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
Футбол | 09.10.2024, 07:25
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
ВИДЕО. Месси удивил выпуском новой продукции – Роналду напрягся!
Футбол | 09.10.2024, 19:44
ВИДЕО. Месси удивил выпуском новой продукции – Роналду напрягся!
ВИДЕО. Месси удивил выпуском новой продукции – Роналду напрягся!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Солидная сумма. Известно, сколько Майк Тайсон заработает за бой с Полом
Солидная сумма. Известно, сколько Майк Тайсон заработает за бой с Полом
08.10.2024, 02:49 2
Бокс
ВИДЕО. Почему обвиняют Лунина? Как украинец мог спасти Карвахаля от травмы
ВИДЕО. Почему обвиняют Лунина? Как украинец мог спасти Карвахаля от травмы
08.10.2024, 14:09 33
Футбол
Магучих рассказала о том, как потратила призовые после Олимпиады
Магучих рассказала о том, как потратила призовые после Олимпиады
09.10.2024, 17:29
Война
«Он – сильный, но...» Итальянский журналист назвал недостаток Довбика
«Он – сильный, но...» Итальянский журналист назвал недостаток Довбика
08.10.2024, 05:01
Футбол
Холанд принял неожиданное решение относительно будущего. Уже сказал агенту
Холанд принял неожиданное решение относительно будущего. Уже сказал агенту
08.10.2024, 03:57 7
Футбол
10 игроков, сыгравших наибольшее количество матчей за сборную
10 игроков, сыгравших наибольшее количество матчей за сборную
09.10.2024, 11:25 9
Футбол
ВИДЕО. Фанаты призывают забрать у Роналду сына из-за его мер воспитания!
ВИДЕО. Фанаты призывают забрать у Роналду сына из-за его мер воспитания!
09.10.2024, 01:39 5
Футбол
Снова играли с Холандом. Украина второй раз разгромила Норвегию в отборе ЧМ
Снова играли с Холандом. Украина второй раз разгромила Норвегию в отборе ЧМ
08.10.2024, 20:45 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем