Барса может подписать футболиста, который когда-то побил трансферный рекорд

31-летний французский полузащитник Поль Погба может в ближайшее время перебраться в Ла Лигу.

В «Ювентусе» уже сообщили, что в ближайшее время соглашение с Погба будет расторгнуто, и он останется свободным агентом. По информации испанских СМИ, французом серьезно заинтересовалась «Барселона». Главный тренер «сине-гранатовых» Ганс-Дитер Флик является поклонником таланта француза.

Таким образом Погба, который на 2016 год установил трансферный рекорд, перейдя из «Юве» в «МЮ» за 105 миллионов евро, может стать игроком «Барселоны» на бесплатной основе.

Поль Погба присоединился к «Ювентусу» в 2022 году. Однако на предсезонном турне в Соединенных Штатах Америки он получил травму мениска. Пропустив значительный период времени, французскому футболисту удалось вернуться на поле, но 11 сентября 2023 года его дисквалифицировали за употребление допинга.

После сокращения срока дисквалификации Поль Погба активно начал искать новый клуб, ведь хочет как можно скорее возобновить карьеру.