Доминик СОБОСЛАИ: «Хочу выиграть Лигу чемпионов. Это реально»
Полузащитник Ливерпуля рассказал о своих целях
Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Венгрии Доминик Собослаи рассказал, какие цели у него остались:
«Когда я был ребенком, я хотел выйти на поле и услышать гимн Лиги чемпионов. Потом мне хотелось забить. Я планировал попасть в национальную сборную, а позже – стать ее капитаном. Я все это сделал.
Сейчас я играю в АПЛ и хочу выиграть этот трофей с Ливерпулем. И самое главное – победить в Лиге Чемпионов. Значит, у меня великие цели, но они реалистические», – уверен в своих силах Собослаи.
Сообщалось, что форвард Вольфсь=бурга попал в скандал из-за футболки.
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