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Англия
09 октября 2024, 21:59 | Обновлено 09 октября 2024, 22:53
214
0

Доминик СОБОСЛАИ: «Хочу выиграть Лигу чемпионов. Это реально»

Полузащитник Ливерпуля рассказал о своих целях

09 октября 2024, 21:59 | Обновлено 09 октября 2024, 22:53
214
0
Доминик СОБОСЛАИ: «Хочу выиграть Лигу чемпионов. Это реально»
Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Собослаи

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Венгрии Доминик Собослаи рассказал, какие цели у него остались:

«Когда я был ребенком, я хотел выйти на поле и услышать гимн Лиги чемпионов. Потом мне хотелось забить. Я планировал попасть в национальную сборную, а позже – стать ее капитаном. Я все это сделал.

Сейчас я играю в АПЛ и хочу выиграть этот трофей с Ливерпулем. И самое главное – победить в Лиге Чемпионов. Значит, у меня великие цели, но они реалистические», – уверен в своих силах Собослаи.

Сообщалось, что форвард Вольфсь=бурга попал в скандал из-за футболки.

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Английская Премьер-лига Ливерпуль Доминик Собослаи чемпионат Англии по футболу Лига чемпионов
Микола Титюк Источник: The Mirror
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