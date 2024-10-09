Доминик СОБОСЛАИ: «Хочу выиграть Лигу чемпионов. Это реально»

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Венгрии Доминик Собослаи рассказал, какие цели у него остались:

«Когда я был ребенком, я хотел выйти на поле и услышать гимн Лиги чемпионов. Потом мне хотелось забить. Я планировал попасть в национальную сборную, а позже – стать ее капитаном. Я все это сделал.

Сейчас я играю в АПЛ и хочу выиграть этот трофей с Ливерпулем. И самое главное – победить в Лиге Чемпионов. Значит, у меня великие цели, но они реалистические», – уверен в своих силах Собослаи.

Сообщалось, что форвард Вольфсь=бурга попал в скандал из-за футболки.