Форвард Вольфбурга не подписал радужную футболку и попал в скандал

33-летний немецкий форвард «Вольфсбурга» Кевин Беренс отказался подписывать футболку радужного цвета от болельщика, назвав ее «гейским де...ом». Как сообщает издание The Sun, это произошло во время автограф-сессии, которую организовал немецкий клуб.

Позже Беренс решил извиниться за свой поступок.

«Мой комментарий был абсолютно ненормальным. Я хотел бы извиниться за мои слова. Это был случай, который мы уже обсудили внутри клуба. Я прошу отнестись к этому с пониманием, больше я не хочу комментировать», - цитирует футболиста издание.

Кевин до 2021 года выступал на уровне второй Бундеслиги, после чего перебрался в берлинский «Унион». С 2024 года он игрок «Вольфсбурга». За «волков» нападающий провел три игры.