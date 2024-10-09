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  4. Мизин рассказал, бил или делал передачу Шевченко, когда забил россии в 1999
Сборная УКРАИНЫ
09 октября 2024, 21:07 |
354
0

Мизин рассказал, бил или делал передачу Шевченко, когда забил россии в 1999

Ровно 25 лет назад Андрей оформил курьезный и легендарный мяч для сборной Украины

09 октября 2024, 21:07 |
354
0
Мизин рассказал, бил или делал передачу Шевченко, когда забил россии в 1999

Ровно 25 лет назад, 9 октября 1999 года, Андрей Шевченко оформил курьезный и легендарный гол для сборной Украины в ворота россии в квалификации Евро-2020.

Участник того матча в составе сине-желтых Сергей Мизин ответил на вопрос от Sport.ua: Шевченко пробивал по воротам или делал нацеленную передачу?

«Знаю, что было много дискуссий на эту тему. Я считаю, что гол Шевченко – это Божья помощь. В Киеве перед отъездом в москву все футболисты сборной посетили церковь, помолились, попросили у Господа поддержки», – заявил Мизин.

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Андрей Шевченко Сергей Мизин сборная россии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2000 в этот день инсайд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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