Анисимова обратилась к фанатам после того, как отказалась играть с Костюк

9 октября 23-летняя американская теннисистка Аманда Анисимова (WTA 39) снялась с соревнований WTA 1000 в Ухане (Китай).

В 1/16 финала Аманда должна была сыграть против украинки Марты Костюк (WTA 17), однако из-за проблем с бедром пришлось отказаться от борьбы.

Спустя некоторое время Анисимова опубликовала сообщение для фанатов в сториз в Inatagram:

«Очень расстроена из-за того, что пришлось сняться сегодня в связи с болью, которая у меня началась несколько дней назад. Извините, я вернусь сильнее в следующем году».

Аманда успела провести в Ухане один поединок. На старте престижных соревнований она переиграла Кристину Букшу (Испания, WTA 71) со счетом 6:2, 6:4.