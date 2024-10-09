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  4. Анисимова обратилась к фанатам после того, как отказалась играть с Костюк
WTA
09 октября 2024, 20:33 | Обновлено 09 октября 2024, 20:57
3767
1

Анисимова обратилась к фанатам после того, как отказалась играть с Костюк

9 октября Аманда должна была выйти на корт против Марты в 1/16 финала тысячника в Ухане

09 октября 2024, 20:33 | Обновлено 09 октября 2024, 20:57
3767
1
Анисимова обратилась к фанатам после того, как отказалась играть с Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова

9 октября 23-летняя американская теннисистка Аманда Анисимова (WTA 39) снялась с соревнований WTA 1000 в Ухане (Китай).

В 1/16 финала Аманда должна была сыграть против украинки Марты Костюк (WTA 17), однако из-за проблем с бедром пришлось отказаться от борьбы.

Спустя некоторое время Анисимова опубликовала сообщение для фанатов в сториз в Inatagram:

«Очень расстроена из-за того, что пришлось сняться сегодня в связи с болью, которая у меня началась несколько дней назад. Извините, я вернусь сильнее в следующем году».

Аманда успела провести в Ухане один поединок. На старте престижных соревнований она переиграла Кристину Букшу (Испания, WTA 71) со счетом 6:2, 6:4.

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Аманда Анисимова травма травма бедра Марта Костюк WTA Ухань
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Stan S.
Какой-то скандальный заголовок. Звучит будто Анисимова отказалась играть лично с Костюк. А на самом деле просто травма)
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