Соболева впервые за месяц провела матч, успешно стартовав в Братиславе
Анастасия в 1-м раунде турнира ITF W75 в Словакии переиграла Нину Варгову в двух сетах
20-летняя украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 215) успешно стартовала на хардовом турнире ITF W75 в Братиславе (Словакия).
В 1-м раунде украинка в двух сетах переиграла Нину Варгову (Словакия, WTA 366) за 2 часа и 2 минуты.
ITF W75 Братислава. Хард. 1/16 финала
Нина Варгова (Словакия) [WC] – Анастасия Соболева (Украина) [8] – 6:7 (2:7), 1:6
Это была вторая встреча соперниц. Соболева выиграла оба очных поединка.
В 1/8 финала фьючерса Анастасия сыграет против Селин Наеф (Швейцария, WTA 251).
Для Соболевой это был первый матч за последний месяц. 11 сентября украинка уступила Нурии Бранкаччо во 2-м раунде соревнований WTA 125 в Любляне.
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