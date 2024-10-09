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  4. Соболева впервые за месяц провела матч, успешно стартовав в Братиславе
ITF
09 октября 2024, 20:12 |
179
1

Соболева впервые за месяц провела матч, успешно стартовав в Братиславе

Анастасия в 1-м раунде турнира ITF W75 в Словакии переиграла Нину Варгову в двух сетах

09 октября 2024, 20:12 |
179
1
Соболева впервые за месяц провела матч, успешно стартовав в Братиславе
Instagram. Анастасия Соболева

20-летняя украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 215) успешно стартовала на хардовом турнире ITF W75 в Братиславе (Словакия).

В 1-м раунде украинка в двух сетах переиграла Нину Варгову (Словакия, WTA 366) за 2 часа и 2 минуты.

ITF W75 Братислава. Хард. 1/16 финала

Нина Варгова (Словакия) [WC] – Анастасия Соболева (Украина) [8] – 6:7 (2:7), 1:6

Это была вторая встреча соперниц. Соболева выиграла оба очных поединка.

В 1/8 финала фьючерса Анастасия сыграет против Селин Наеф (Швейцария, WTA 251).

Для Соболевой это был первый матч за последний месяц. 11 сентября украинка уступила Нурии Бранкаччо во 2-м раунде соревнований WTA 125 в Любляне.

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Нина Варгова Анастасия Соболева ITF Братислава
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Falko
Із почином!
І друга Настя сьогодні теж порадувала. Прихлопнути людину з початку 3 сотні 6:2, 6:1 для дівчини, що ще минулого тижня взагалі була відсутня в рейтингу - досягнення, достойне окремої згадки.
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