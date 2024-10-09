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09 октября 2024, 19:52 | Обновлено 09 октября 2024, 21:07
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1

Константин ЭКНЕР: «Юрген Клопп уничтожил свое наследие»

Решение немецкого специалиста вызвало критику

09 октября 2024, 19:52 | Обновлено 09 октября 2024, 21:07
1120
1
Константин ЭКНЕР: «Юрген Клопп уничтожил свое наследие»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Известный немецкий специалист Юрген Клопп неожиданно вернулся в спорт – он стал глобальным руководителем футбола в системе Ред Булл. В нее входят в том числе Лейпциг и Зальцбург. Решение бывшего главного тренера Ливерпуля вызвало смешанную реакцию.

Немецкий футбольный эксперт Константин Экнер раскритиковал это назначение:

«Многие представители СМИ и болельщики считают, что таким поступком Клопп уничтожил все свое наследство. Ред Булл когда-то купил Лейпциг и поднял клуб из шестого дивизиона в первый. Но тогда они обошли те правила, которые очень ценятся в немецком футболе. Особенно раздражены болельщики Боруссии Дортмунд», – поделился своим мнением Экнер.

Стало известно, что лидер Байера планирует продлить свой контракт.

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Юрген Клопп РБ Лейпциг РБ Зальцбург Боруссия Дортмунд
Микола Титюк Источник: Liverpool Echo
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Harun Bakircioğlu
Ну задолбало его быть тренером и такое бывает, а в футболе быть хочется
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