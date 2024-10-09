Константин ЭКНЕР: «Юрген Клопп уничтожил свое наследие»
Решение немецкого специалиста вызвало критику
Известный немецкий специалист Юрген Клопп неожиданно вернулся в спорт – он стал глобальным руководителем футбола в системе Ред Булл. В нее входят в том числе Лейпциг и Зальцбург. Решение бывшего главного тренера Ливерпуля вызвало смешанную реакцию.
Немецкий футбольный эксперт Константин Экнер раскритиковал это назначение:
«Многие представители СМИ и болельщики считают, что таким поступком Клопп уничтожил все свое наследство. Ред Булл когда-то купил Лейпциг и поднял клуб из шестого дивизиона в первый. Но тогда они обошли те правила, которые очень ценятся в немецком футболе. Особенно раздражены болельщики Боруссии Дортмунд», – поделился своим мнением Экнер.
Стало известно, что лидер Байера планирует продлить свой контракт.
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