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Германия
09 октября 2024, 19:17 | Обновлено 09 октября 2024, 19:18
239
0

Лидер Байера планирует продлить сотрудничество с клубом до 2028 года

Флориан Вирц не желает покидать Леверкузен

09 октября 2024, 19:17 | Обновлено 09 октября 2024, 19:18
239
0
Лидер Байера планирует продлить сотрудничество с клубом до 2028 года
IMAGO. Флориан Вирц

21-летний немецкий полузащитник сборной Германии и леверкузенского «Байера» Флориан Вирц планирует подписать контракт со своим клубом до 2028 года. Как сообщает издание Kicker, игроку не интересен интерес со стороны других команд.

Уже известно, что футболист подпишет новое соглашение со сроком минимум на три года. Также в сообщении говорится, что полузащитник точно останется в «Байере» в следующем сезоне.

В последнее время мюнхенская «Бавария» проявляла к игроку интерес.

Флориан Вирц дебютировал в профессиональном футболе в 2020 году. Он является воспитанником леверкузенского клуба. За «черно-красных» провел 102 матча и забил 25 мячей.

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Олександр Сільченко Источник: Kicker
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