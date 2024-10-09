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  4. «Он держит нас за идиотов?» Во Франции раскритиковали Мбаппе за его решение
Франция
09 октября 2024, 17:13 |
1589
0

«Он держит нас за идиотов?» Во Франции раскритиковали Мбаппе за его решение

Даниэль Риоло предъявил претензии звездному форварду

09 октября 2024, 17:13 |
1589
0
«Он держит нас за идиотов?» Во Франции раскритиковали Мбаппе за его решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Известный французский журналист Даниэль Риоло подверг жесткой критике капитана своей национальной сборной Килиана Мбаппе за отказ принять участие в октябрьских матчах Лиги наций.

«Я играю часть матча с Лиллем, но в сборную Франции не поеду, а потом выхожу в стартовом составе на встречу с Вильярреалаом. Ты держишь нас за идиотов? Ты просто должен был сказать это честно.

Нужно признать одну вещь, которая уже давно была понятна в голове Мбаппе: он делает то, что хочет; ему плевать на то, что могут сказать другие; он делает то, что для него важно. Он руководит своей карьерой так, как считает нужным. Это то, что мы знали и он делает это с каждым выходом на поле», – сказал Риоло.

Килиан Мбаппе не был вызван в сборную Франции на октябрьские матчи Лиги наций. Французы в ЛН сыграют против Израиля и Бельгии.

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Килиан Мбаппе Лига наций Реал Мадрид сборная Франции по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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