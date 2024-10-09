«Он держит нас за идиотов?» Во Франции раскритиковали Мбаппе за его решение
Даниэль Риоло предъявил претензии звездному форварду
Известный французский журналист Даниэль Риоло подверг жесткой критике капитана своей национальной сборной Килиана Мбаппе за отказ принять участие в октябрьских матчах Лиги наций.
«Я играю часть матча с Лиллем, но в сборную Франции не поеду, а потом выхожу в стартовом составе на встречу с Вильярреалаом. Ты держишь нас за идиотов? Ты просто должен был сказать это честно.
Нужно признать одну вещь, которая уже давно была понятна в голове Мбаппе: он делает то, что хочет; ему плевать на то, что могут сказать другие; он делает то, что для него важно. Он руководит своей карьерой так, как считает нужным. Это то, что мы знали и он делает это с каждым выходом на поле», – сказал Риоло.
Килиан Мбаппе не был вызван в сборную Франции на октябрьские матчи Лиги наций. Французы в ЛН сыграют против Израиля и Бельгии.
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