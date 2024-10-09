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09 октября 2024, 16:15 | Обновлено 09 октября 2024, 16:19
268
0

Матч звезд Медиалиги. Селезнев и Милевский. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 9 октября в 16:00 шоу-матч в Киеве

09 октября 2024, 16:15 | Обновлено 09 октября 2024, 16:19
268
0
Матч звезд Медиалиги. Селезнев и Милевский. Смотреть онлайн LIVE

9 октября в 16:00 проходит матч звезд Украинской футбольной медиалиги.

В матче играют знаменитые нападающие украинского футбола: Евгений Селезнев и Артем Милевский.

Игра проходит на стадионе УТК им. Банникова в Киеве.

Смотрите прямую видеотрансляцию матча Медиалиги.

Матч звезд Медиалиги. Селезнев и Милевский. Смотреть онлайн LIVE

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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