Другие новости09 октября 2024, 16:15 | Обновлено 09 октября 2024, 16:19
268
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Матч звезд Медиалиги. Селезнев и Милевский. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 9 октября в 16:00 шоу-матч в Киеве
09 октября 2024, 16:15 | Обновлено 09 октября 2024, 16:19
268
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9 октября в 16:00 проходит матч звезд Украинской футбольной медиалиги.
В матче играют знаменитые нападающие украинского футбола: Евгений Селезнев и Артем Милевский.
Игра проходит на стадионе УТК им. Банникова в Киеве.
Смотрите прямую видеотрансляцию матча Медиалиги.
Матч звезд Медиалиги. Селезнев и Милевский. Смотреть онлайн LIVE
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