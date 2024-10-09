Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Всегда в одной команде! Свитолина примерила новую форму сборной
Сборная УКРАИНЫ
09 октября 2024, 15:46 |
333
0

ФОТО. Всегда в одной команде! Свитолина примерила новую форму сборной

Теннисистка показала нову экипировку команды Сергея Реброва

09 октября 2024, 15:46 |
333
0
ФОТО. Всегда в одной команде! Свитолина примерила новую форму сборной
Instagram. Элина Свитолина

Сегодня adidas и Украинская ассоциация футбола начинают сотрудничество, представив новые домашние и выездные комплекты формы сборных Украины на сезон-2024/2025.

Украинская теннисистка Элина Свитолина уже успела примерить новую экипировку «сине-желтых».

«Всегда в одной команде», – подписала фото спортсменка в своих соцсетях.

В октябре сборная Украины продолжит выступления в Лиге наций 2024/25. 11 октября украинцы сыграют против Грузии, а 14 - с Чехией.

Сборная Украины сыграла два поединка, не набрала ни одного очка и занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице группы В1 Лиги наций.

По теме:
Владислав ВАНАТ: «Они были немного смущены вызовом в сборную»
Олег ФЕДОРЧУК: «Не надо искать алиби для Реброва»
Владислав ВАНАТ: «На него смотрю и мне становится грустно»
Элина Свитолина сборная Украины по футболу форма сборной Украины игровая форма Adidas
Павло Павленко
Павло Павленко Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Секс-запись 24-летней судьи и чиновника переросла в скандал!
Футбол | 08 октября 2024, 23:46 1
ФОТО. Секс-запись 24-летней судьи и чиновника переросла в скандал!
ФОТО. Секс-запись 24-летней судьи и чиновника переросла в скандал!

Красавицу заподозрили в сексуальных связях с 61-летним функционером из судейского корпуса

Эвандер Холифилд назвал боксера, который смог бы победить Леннокса Льюиса
Бокс | 09 октября 2024, 07:09 0
Эвандер Холифилд назвал боксера, который смог бы победить Леннокса Льюиса
Эвандер Холифилд назвал боксера, который смог бы победить Леннокса Льюиса

Холифилд выделил Риддика Боу

10 игроков, сыгравших наибольшее количество матчей за сборную
Футбол | 09.10.2024, 11:25
10 игроков, сыгравших наибольшее количество матчей за сборную
10 игроков, сыгравших наибольшее количество матчей за сборную
ВИДЕО. Невероятный гол Селезнева принес победу в игре с командой Милевского
Футбол | 09.10.2024, 14:06
ВИДЕО. Невероятный гол Селезнева принес победу в игре с командой Милевского
ВИДЕО. Невероятный гол Селезнева принес победу в игре с командой Милевского
ФОТО.Джорджина Родригес засветила свою роскошную фигуру во время тренировки
Футбол | 08.10.2024, 16:19
ФОТО.Джорджина Родригес засветила свою роскошную фигуру во время тренировки
ФОТО.Джорджина Родригес засветила свою роскошную фигуру во время тренировки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина разгромно уступила Польше, но сыграет в плей-офф отбора к ЧМ-2025
Украина разгромно уступила Польше, но сыграет в плей-офф отбора к ЧМ-2025
07.10.2024, 16:05
Футбол
«Он – сильный, но...» Итальянский журналист назвал недостаток Довбика
«Он – сильный, но...» Итальянский журналист назвал недостаток Довбика
08.10.2024, 05:01
Футбол
ВИДЕО. Почему обвиняют Лунина? Как украинец мог спасти Карвахаля от травмы
ВИДЕО. Почему обвиняют Лунина? Как украинец мог спасти Карвахаля от травмы
08.10.2024, 14:09 33
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Лучший боец мира не может собрать 5000 болельщиков»
Майк ТАЙСОН: «Лучший боец мира не может собрать 5000 болельщиков»
07.10.2024, 19:14 1
Бокс
После яркого нокаута. Супертяж проведет бой в андеркарде Усик – Фьюри
После яркого нокаута. Супертяж проведет бой в андеркарде Усик – Фьюри
07.10.2024, 19:45 1
Бокс
ФОТО. Невеста Криштиану Роналду снялась голой в новом фотосете
ФОТО. Невеста Криштиану Роналду снялась голой в новом фотосете
07.10.2024, 18:04 2
Футбол
Ярослава МАГУЧИХ: «Хейтеры писали: как так – только серебро»
Ярослава МАГУЧИХ: «Хейтеры писали: как так – только серебро»
08.10.2024, 16:14
Олимпийские игры
В Испании назвали причину, почему Лунин не поехал в сборную. Не болезнь
В Испании назвали причину, почему Лунин не поехал в сборную. Не болезнь
08.10.2024, 08:07 36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем