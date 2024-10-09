ФОТО. Всегда в одной команде! Свитолина примерила новую форму сборной
Теннисистка показала нову экипировку команды Сергея Реброва
Сегодня adidas и Украинская ассоциация футбола начинают сотрудничество, представив новые домашние и выездные комплекты формы сборных Украины на сезон-2024/2025.
Украинская теннисистка Элина Свитолина уже успела примерить новую экипировку «сине-желтых».
«Всегда в одной команде», – подписала фото спортсменка в своих соцсетях.
В октябре сборная Украины продолжит выступления в Лиге наций 2024/25. 11 октября украинцы сыграют против Грузии, а 14 - с Чехией.
Сборная Украины сыграла два поединка, не набрала ни одного очка и занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице группы В1 Лиги наций.
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