ФОТО. Всегда в одной команде! Свитолина примерила новую форму сборной

Сегодня adidas и Украинская ассоциация футбола начинают сотрудничество, представив новые домашние и выездные комплекты формы сборных Украины на сезон-2024/2025.

Украинская теннисистка Элина Свитолина уже успела примерить новую экипировку «сине-желтых».

«Всегда в одной команде», – подписала фото спортсменка в своих соцсетях.

В октябре сборная Украины продолжит выступления в Лиге наций 2024/25. 11 октября украинцы сыграют против Грузии, а 14 - с Чехией.

Сборная Украины сыграла два поединка, не набрала ни одного очка и занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице группы В1 Лиги наций.