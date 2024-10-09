Англия09 октября 2024, 15:45 | Обновлено 09 октября 2024, 16:01
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Эрлинг ХОЛАНД: «Я не собираюсь извиняться»
Форвард Манчестер Сити прокомментировал конфликт в матче с Арсеналом
09 октября 2024, 15:45 | Обновлено 09 октября 2024, 16:01
1564
4
Игрок «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не собирается извиняться перед защитником «Арсенала» Габриэлем. В матче пятого тура (2:2) норвежец достал мяч из сетки ворот и бросил в голову защитника. Холанд сказал:
«Я не жалею об этом. В разгар напряженной игры может случиться все, что угодно. Но события, происходящие на поле, должны там и оставаться», – поделился Эрлинг.
После матча многие фанаты раскритиковали игрока за такое поведение, однако ему удалось избежать наказания.
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Комментарии 4
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Тобто, коли Ерлінгу "в розпал напруженої гри", хтось на емоціях зламає ногу, за це можна буде не вибачатися, бо це подія, що сталася на полі, тому там і залишиться"?
Показать Скрыть 1 ответ
Бидлятина
Коли тобі півтори години захисник тупцює по ногам, ще не таке буває...
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