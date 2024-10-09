Эрлинг ХОЛАНД: «Я не собираюсь извиняться»

Игрок «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не собирается извиняться перед защитником «Арсенала» Габриэлем. В матче пятого тура (2:2) норвежец достал мяч из сетки ворот и бросил в голову защитника. Холанд сказал:

«Я не жалею об этом. В разгар напряженной игры может случиться все, что угодно. Но события, происходящие на поле, должны там и оставаться», – поделился Эрлинг.

После матча многие фанаты раскритиковали игрока за такое поведение, однако ему удалось избежать наказания.

Михаил Кополовец считает, что в сборной плохая атмосфера.