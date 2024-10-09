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  4. Михаил КОПОЛОВЕЦ: «В сборной Украины катастрофическая атмосфера»
Сборная УКРАИНЫ
09 октября 2024, 12:49 | Обновлено 09 октября 2024, 12:50
1187
8

Михаил КОПОЛОВЕЦ: «В сборной Украины катастрофическая атмосфера»

Эксперт поделился своим мнением о предстоящих матчах «сине-желтых»

09 октября 2024, 12:49 | Обновлено 09 октября 2024, 12:50
1187
8
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «В сборной Украины катастрофическая атмосфера»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший полузащитник львовских Карпат Михаил Кополовец рассказал об атмосфере в национальной сборной Украины, которая начала подготовку к матчам Лиги наций.

«Не хочется верить в то, что люди не хотят ехать в сборную Украины. Хотя я слышу от разных источников, что там катастрофическая атмосфера. Всякое может быть, потому трудно сказать.

Сейчас в сборной эпидемия травм, люди болеют, поэтому досадно, что они не помогут главной команде страны. Но то, что я слышу, там негативная атмосфера, это, думаю, не секрет ни для кого», – сказал Кополовец.

В октябре сборная Украины продолжит выступления в Лиге наций 2024/25. 11 октября украинцы сыграют против Грузии, а 14 – с Чехией.

Сборная Украины сыграла два поединка, не набрала ни одного очка и занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице группы В1 Лиги наций.

Сегодня УАФ представила новую форму национальной команды.

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сборная Украины по футболу Лига наций Михаил Кополовец
Павло Павленко Источник: NV.ua
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Комментарии 8
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sashav2007
Коли йде заява, що Трубін основний, який сенс їхати в таку команду? Лунін все вірно робить: грає там де є шанс закріпитись... 
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+1
Strontium
Сепары завелись?
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0
umnuy2
всё из-за тренера всегда...к примеру у Лобановского такое трудно было представить потому что человек безаговорочный авторитет
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0
ViAn
А хто ж цю атмосферу так спаскудив? Просто так негатив не з'являється. Повинні бути носії, які руйнують відносини в колективі.
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0
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Saar
Лунін відмовився їхати. Аргументуючи, що йому треба довести Реалу свою профпригодність. Він не основний кіпер в збірній, але його рішення, навіює на думку, що таких "луніних" у нас більшість! Ось в цьому і вся атмосфера в збірній- ніхто не вважає її головнішим свого клубу! А керівництво збірної не звертає уваги на тих, хто хоче грати. Це якась хрень! 
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0
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