Михаил КОПОЛОВЕЦ: «В сборной Украины катастрофическая атмосфера»

Бывший полузащитник львовских Карпат Михаил Кополовец рассказал об атмосфере в национальной сборной Украины, которая начала подготовку к матчам Лиги наций.

«Не хочется верить в то, что люди не хотят ехать в сборную Украины. Хотя я слышу от разных источников, что там катастрофическая атмосфера. Всякое может быть, потому трудно сказать.

Сейчас в сборной эпидемия травм, люди болеют, поэтому досадно, что они не помогут главной команде страны. Но то, что я слышу, там негативная атмосфера, это, думаю, не секрет ни для кого», – сказал Кополовец.

В октябре сборная Украины продолжит выступления в Лиге наций 2024/25. 11 октября украинцы сыграют против Грузии, а 14 – с Чехией.

Сборная Украины сыграла два поединка, не набрала ни одного очка и занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице группы В1 Лиги наций.

Сегодня УАФ представила новую форму национальной команды.