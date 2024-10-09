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Испания
09 октября 2024, 15:40 | Обновлено 09 октября 2024, 15:43
315
0

Барселоне удалось дозаявить Щенсны на матчи Лиги чемпионов

Каталонский клуб воспользовался специальным пунктом в регламенте

09 октября 2024, 15:40 | Обновлено 09 октября 2024, 15:43
315
0
Барселоне удалось дозаявить Щенсны на матчи Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Войцех Щенсны

34-летний польский голкипер «Барселоны» Войцех Щенсны был добавлен в заявочный лист клуба на матчи Лиги чемпионов. По информации издания Mundo Deportivo, это стало возможным после того, как каталонский клуб снял из заявки Марка-Андре тер Штегена из-за травмы.

Оказывается, что в регламенте соревнований есть пункт, который позволяет заменить травмированного голкипера в период, когда заявочный период завершен.

Следующий матч «Барселоны» в Лиге чемпионов состоится дома против «Баварии».

Войцех Щенсны возобновил свою карьеру, подписав с каталонским клубом контракт до конца сезона.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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