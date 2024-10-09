Барселоне удалось дозаявить Щенсны на матчи Лиги чемпионов
Каталонский клуб воспользовался специальным пунктом в регламенте
34-летний польский голкипер «Барселоны» Войцех Щенсны был добавлен в заявочный лист клуба на матчи Лиги чемпионов. По информации издания Mundo Deportivo, это стало возможным после того, как каталонский клуб снял из заявки Марка-Андре тер Штегена из-за травмы.
Оказывается, что в регламенте соревнований есть пункт, который позволяет заменить травмированного голкипера в период, когда заявочный период завершен.
Следующий матч «Барселоны» в Лиге чемпионов состоится дома против «Баварии».
Войцех Щенсны возобновил свою карьеру, подписав с каталонским клубом контракт до конца сезона.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший нападающий вспомнил самых-самых
Лоуренс Околи отказался от титула чемпиона WBC в бриджвейте