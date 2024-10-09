Владислав ВАНАТ: «Они были немного смущены вызовом в сборную»
Форвард «сине-желтых» высказался о дебютантах команды
Нападающий киевского «Динамо» Владислав Ванат прокомментировал кадровые изменения в сборной Украины накануне октябрьских матчей Лиги наций.
«Да, состав немного изменился. Всех ребят, в принципе, знаю. Я думаю, они были немного смущены этим вызовом. Но долго ждали – молодцы, заслужили.
Тренер «Динамо» Александр Шовковский сказал, чтобы вернулись с двумя победами и без травм», – рассказал Ванат.
В октябре сборная Украины продолжит выступления в Лиге наций 2024/25. 11 октября украинцы сыграют против Грузии, а 14 – с Чехией.
Сборная Украины сыграла два поединка, не набрала ни одного очка и занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице группы В1 Лиги наций.
Сегодня УАФ представила новую форму национальной команды.
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