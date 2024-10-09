Барселона должна другим клубам 140 миллионов евро

Несмотря на то, что финансовая ситуация «Барселоны» улучшилась в последнее время, клуб имеет долги перед другими командами. При этом некоторые футболисты уже покинули каталонский клуб.

За покупку Рафиньи Барселона должна оплатить еще около 42-х миллионов евро. Игрок проводит в команде уже третий сезон после ухода из Лидса. Защитник Жюль Кунде перебрался в каталонский клуб из Севильи три года назад, но долг за него составляет 24, 5 миллиона. Бавария ждет свои 10 миллионов после продажи Роберта Левандовски, который проводит третий сезон в Испании.

Кроме того, некоторые футболисты уже не играют за Барселону, однако долг за них полностью не выплачен. К ним относятся Эмерсон Роял (сейчас в Милане) и Хуниор Фирпо (играет за Лидс).

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