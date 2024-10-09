Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В УПЛ определили лучшего игрока и тренера сентября
Украина. Премьер лига
09 октября 2024, 14:49 | Обновлено 09 октября 2024, 15:06
165
0

В УПЛ определили лучшего игрока и тренера сентября

Игрок Динамо и тренер Полесья получили большинство голосов

09 октября 2024, 14:49 | Обновлено 09 октября 2024, 15:06
165
0
В УПЛ определили лучшего игрока и тренера сентября
fcdynamo.com. Володимир Бражко

22-летний опорный полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко стал лучшим игроком Украинской Премьер-лиги в сентябре. Украинский футболист провел в прошлом месяце 5 матчей за клуб и забил один гол в ворота «Левого Берега». Бражко получил 39,6% голосов.

Лучшим тренером сентября стал наставник «Полесья» Имад Ашур. Житомирская команда сыграла в сентябре четыре матча. Трижды команда побеждала и одну игру сыграла вничью.

Полные результаты голосования среди игроков:

– А. Бондаренко 8,5%

В. Бражко 39,6%

– А. Гуцуляк 19,6%

– А. Назаренко 32,3%

Результаты голосования среди тренеров:

И. Ашур 41,6%

– Р. Ротань 17,8%

– С. Шищенко 5%

– А. Шовковский 35,6%

По теме:
Эксперты CIES назвали 100 самых дорогих клубов мира. Где Шахтер и Динамо?
Первая лига.11-й тур, 9 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Селезнев может получить должность в клубе Первой лиги
Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Владимир Бражко Имад Ашур Динамо Киев лучший игрок лучший тренер Полесье Житомир
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
Футбол | 09 октября 2024, 07:25 8
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией

Команды встретятся 11 октября в Познани

Снова играли с Холандом. Украина второй раз разгромила Норвегию в отборе ЧМ
Футбол | 08 октября 2024, 20:45 0
Снова играли с Холандом. Украина второй раз разгромила Норвегию в отборе ЧМ
Снова играли с Холандом. Украина второй раз разгромила Норвегию в отборе ЧМ

Украинская команда ожидает соперника в плей-офф квалификации ЧМ

Путь к титулу. В андеркарде Усик – Фьюри будет еще один мегафайт супертяжей
Бокс | 08.10.2024, 22:25
Путь к титулу. В андеркарде Усик – Фьюри будет еще один мегафайт супертяжей
Путь к титулу. В андеркарде Усик – Фьюри будет еще один мегафайт супертяжей
Он бросил вызов Усику. Британец отказался от титула чемпиона. Причина?
Бокс | 08.10.2024, 22:01
Он бросил вызов Усику. Британец отказался от титула чемпиона. Причина?
Он бросил вызов Усику. Британец отказался от титула чемпиона. Причина?
ВИДЕО. Невероятный гол Селезнева принес победу в игре с командой Милевского
Футбол | 09.10.2024, 14:06
ВИДЕО. Невероятный гол Селезнева принес победу в игре с командой Милевского
ВИДЕО. Невероятный гол Селезнева принес победу в игре с командой Милевского
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк ТАЙСОН: «Лучший боец мира не может собрать 5000 болельщиков»
Майк ТАЙСОН: «Лучший боец мира не может собрать 5000 болельщиков»
07.10.2024, 19:14 1
Бокс
Солидная сумма. Известно, сколько Майк Тайсон заработает за бой с Полом
Солидная сумма. Известно, сколько Майк Тайсон заработает за бой с Полом
08.10.2024, 02:49 1
Бокс
ФОТО. Невеста Криштиану Роналду снялась голой в новом фотосете
ФОТО. Невеста Криштиану Роналду снялась голой в новом фотосете
07.10.2024, 18:04 2
Футбол
Холанд принял неожиданное решение относительно будущего. Уже сказал агенту
Холанд принял неожиданное решение относительно будущего. Уже сказал агенту
08.10.2024, 03:57 7
Футбол
Назван лучший европейский игрок в истории. Зидан – 4-й. Кто лидер?
Назван лучший европейский игрок в истории. Зидан – 4-й. Кто лидер?
08.10.2024, 07:17 11
Футбол
В Испании назвали причину, почему Лунин не поехал в сборную. Не болезнь
В Испании назвали причину, почему Лунин не поехал в сборную. Не болезнь
08.10.2024, 08:07 36
Футбол
Рой Джонс назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
Рой Джонс назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
07.10.2024, 08:14 8
Бокс
Эвандер Холифилд назвал боксера, который смог бы победить Леннокса Льюиса
Эвандер Холифилд назвал боксера, который смог бы победить Леннокса Льюиса
09.10.2024, 07:09
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем