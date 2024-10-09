В УПЛ определили лучшего игрока и тренера сентября

22-летний опорный полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко стал лучшим игроком Украинской Премьер-лиги в сентябре. Украинский футболист провел в прошлом месяце 5 матчей за клуб и забил один гол в ворота «Левого Берега». Бражко получил 39,6% голосов.

Лучшим тренером сентября стал наставник «Полесья» Имад Ашур. Житомирская команда сыграла в сентябре четыре матча. Трижды команда побеждала и одну игру сыграла вничью.

Полные результаты голосования среди игроков:

– А. Бондаренко 8,5%

– В. Бражко 39,6%

– А. Гуцуляк 19,6%

– А. Назаренко 32,3%

Результаты голосования среди тренеров:

– И. Ашур 41,6%

– Р. Ротань 17,8%

– С. Шищенко 5%

– А. Шовковский 35,6%