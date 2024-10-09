В УПЛ определили лучшего игрока и тренера сентября
Игрок Динамо и тренер Полесья получили большинство голосов
22-летний опорный полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко стал лучшим игроком Украинской Премьер-лиги в сентябре. Украинский футболист провел в прошлом месяце 5 матчей за клуб и забил один гол в ворота «Левого Берега». Бражко получил 39,6% голосов.
Лучшим тренером сентября стал наставник «Полесья» Имад Ашур. Житомирская команда сыграла в сентябре четыре матча. Трижды команда побеждала и одну игру сыграла вничью.
Полные результаты голосования среди игроков:
– А. Бондаренко 8,5%
– В. Бражко 39,6%
– А. Гуцуляк 19,6%
– А. Назаренко 32,3%
Результаты голосования среди тренеров:
– И. Ашур 41,6%
– Р. Ротань 17,8%
– С. Шищенко 5%
– А. Шовковский 35,6%
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