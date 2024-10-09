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Испания
09 октября 2024, 13:44 | Обновлено 09 октября 2024, 14:03
346
0

Ламин ЯМАЛ: «Я зол на себя из-за последней игры»

Игрок Барселоны недоволен своей формой

09 октября 2024, 13:44 | Обновлено 09 октября 2024, 14:03
346
0
Ламин ЯМАЛ: «Я зол на себя из-за последней игры»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Ламин Ямал разочарован своей формой в последнем матче Ла Лиги. В девятом туре «Барселона» разгромила «Алавес» со счетом 3:0, Ямал был заменен на 67-й минуте.

«Я недоволен собой и тем, как играл. Я много требую от себя и должен отдаваться игре на 100%.

После игры наш тренер спросил меня, зол ли я на него из-за замены. Я ответил «Нет», потому, что считаю, что мог бы помогать своей команде больше. Мне важно выходить на каждую игру и видеть, как люди смотрят на меня. Это что-то особенное. Все игроки растут, когда видят поддержку болельщиков», – сознался Ямал.

В этом розыгрыше Ла Лиги Ламин Ямал провел все девять матчей за команду, забил четыре мяча и пять раз ассистировал партнерам.

Ключевой игрок Ливерпуля выбыл на длительный строк.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона Ламин Ямал
Микола Титюк Источник: ESPN
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