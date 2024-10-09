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Англия
09 октября 2024, 12:58 | Обновлено 09 октября 2024, 13:40
758
0

Большой удар для Ливерпуля. Ключевой игрок выблы на длительный срок

Алиссон угодил в лазарет команды

09 октября 2024, 12:58 | Обновлено 09 октября 2024, 13:40
758
0
Большой удар для Ливерпуля. Ключевой игрок выблы на длительный срок
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон

В ближайшем будущем «Ливерпулю» придется справляться без одного из своих ключевых игроков. Обследование подтвердило, что голкипер команды Алиссон получил более серьезную травму.

Бразилец уже много сезонов является номером один на «Энфилде». Его позиция не изменилась после ухода Юргена Клоппа.

Анализы показали, что вратарь повредил мышцу бедра. В результате Алиссон вернется в игру не раньше, чем через шесть недель, после ноябрьского международного перерыва. Это большой удар для «Ливерпуля».

«Красным» придется справляться без своего основного вратаря против «Челси» и «Арсенала» в АПЛ, а также против «РБ Лейпциг» и «Байера» из Леверкузена в Лиге чемпионов.

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Алиссон травма Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Павло Павленко
Павло Павленко Источник
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