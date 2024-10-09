ФОТО. Экс-игрок сборной Украины в третий раз стал отцом

В жизни экс-рулевого «Металлиста» и «Днепра-1» Александра Кучера, которого отечественные болельщики хорошо помнят по выступлениям в «Металлисте», «Шахтере», «Карпатах» и сборной Украины, произошло радостное событие.

Накануне в семейный круг из специализированного медицинского учреждения попал новый член семьи - сын. Жена тренера родила ребенка 1 октября в Ужгороде.

Как сообщил счастливый папа корреспонденту Sport.ua, вес малыша - 3 килограмма 250 граммов, а рост - 52 сантиметра.

– Назвали сына Никон, – говорит Александр Кучер, – Это третий ребенок в нашей семье. Я очень благодарен любимой жене Ирине за такой драгоценный подарок.

Ранее экс-тренер «Днепра-1» Александр Кучер указал на главную проблему нынешней сборной Украины.