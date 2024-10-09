Джек ГРИЛИШ: «Я был опустошен, когда меня не взяли на чемпионат Европы»
Полузащитник Манчестер Сити рассказал о самом сложном периоде в жизни
Футболист «Манчестер Сити» и сборной Англии Джек Грилиш вспомнил о решении Гарета Саутгейта не брать его на чемпионат Европы-2024:
«Я был полностью опустошен и не мог согласиться с этим решением. Это был один из самых трудных моментов в моей жизни.
Я понимал, что провел не слишком сильный сезон. Ребята на моей позиции забивали много – Фоден, Гордон, я с этим не спорил. Но моя игра заключается не только в забитых мячах. Я придаю команде баланс, кроме того у меня много опыта», – разочарован Джек.
Грилиш вызван на ближайшие матчи сборной Англии, где может сыграть против Греции и Финляндии в рамках Лиги наций.
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