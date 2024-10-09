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  4. Джек ГРИЛИШ: «Я был опустошен, когда меня не взяли на чемпионат Европы»
Лига наций
09 октября 2024, 13:27 | Обновлено 09 октября 2024, 13:37
114
0

Джек ГРИЛИШ: «Я был опустошен, когда меня не взяли на чемпионат Европы»

Полузащитник Манчестер Сити рассказал о самом сложном периоде в жизни

09 октября 2024, 13:27 | Обновлено 09 октября 2024, 13:37
114
0
Джек ГРИЛИШ: «Я был опустошен, когда меня не взяли на чемпионат Европы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Грилиш

Футболист «Манчестер Сити» и сборной Англии Джек Грилиш вспомнил о решении Гарета Саутгейта не брать его на чемпионат Европы-2024:

«Я был полностью опустошен и не мог согласиться с этим решением. Это был один из самых трудных моментов в моей жизни.

Я понимал, что провел не слишком сильный сезон. Ребята на моей позиции забивали много – Фоден, Гордон, я с этим не спорил. Но моя игра заключается не только в забитых мячах. Я придаю команде баланс, кроме того у меня много опыта», – разочарован Джек.

Грилиш вызван на ближайшие матчи сборной Англии, где может сыграть против Греции и Финляндии в рамках Лиги наций.

Ранее был определен лучший тренер АПЛ этого века.

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сборная Англии по футболу Манчестер Сити чемпионат Европы по футболу Джек Грилиш
Микола Титюк Источник: Manchester Evening News
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