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Англия
08 октября 2024, 08:52 | Обновлено 08 октября 2024, 09:03
595
2

Определен лучший тренер АПЛ XXI века. Он лучше Пепа, Венгера и Моуриньо

Легендарный Алекс Фергюсон оказался вне конкуренции

08 октября 2024, 08:52 | Обновлено 08 октября 2024, 09:03
595
2
Определен лучший тренер АПЛ XXI века. Он лучше Пепа, Венгера и Моуриньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Фергюсон

Бывший менеджер клуба «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон признан лучшим тренером Английской Премьер-лиги в XXI веке.

Ныне 82-летний экс-специалист возглавил рейтинг авторитетного интернет-издания Goal, в который вошли 25 тренеров, работавших в АПЛ с 2000 года.

В тройке лучших позади Сэра Алекса остались нынешний наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола и легендарный экс-менеджер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер.

4-я позиция у португальца Жозе Моуриньо, который ранее возглавлял английские «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Топ-10 лучших тренеров АПЛ XXI века (версия Goal)

  • 1. Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»)
  • 2. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»)
  • 3. Арсен Венгер («Арсенал»)
  • 4. Жозе Моуринью («Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм»)
  • 5. Юрген Клопп («Ливерпуль»)
  • 6. Карло Анчелотти («Челси», «Эвертон»)
  • 7. Роберто Манчини («Манчестер Сити»)
  • 8. Антонио Конте («Челси», «Тоттенхэм»)
  • 9. Мануэль Пеллегрини («Манчестер Сити», «Вест Хэм»)
  • 10. Клаудио Раньери («Челси», «Лестер», «Фулхэм»)

Ранее был назван лучший игрок АПЛ 2000-х годов.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Алекс Фергюсон Жузеп Гвардиола Арсен Венгер Жозе Моуриньо Юрген Клопп
Юрій Остроумов Источник: Goal.com
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Юра Ганусяк
єдиний англієць, реально найкращий
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