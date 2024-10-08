Определен лучший тренер АПЛ XXI века. Он лучше Пепа, Венгера и Моуриньо

Бывший менеджер клуба «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон признан лучшим тренером Английской Премьер-лиги в XXI веке.

Ныне 82-летний экс-специалист возглавил рейтинг авторитетного интернет-издания Goal, в который вошли 25 тренеров, работавших в АПЛ с 2000 года.

В тройке лучших позади Сэра Алекса остались нынешний наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола и легендарный экс-менеджер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер.

4-я позиция у португальца Жозе Моуриньо, который ранее возглавлял английские «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Топ-10 лучших тренеров АПЛ XXI века (версия Goal)

1. Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»)

2. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»)

3. Арсен Венгер («Арсенал»)

4. Жозе Моуринью («Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм»)

5. Юрген Клопп («Ливерпуль»)

6. Карло Анчелотти («Челси», «Эвертон»)

7. Роберто Манчини («Манчестер Сити»)

8. Антонио Конте («Челси», «Тоттенхэм»)

9. Мануэль Пеллегрини («Манчестер Сити», «Вест Хэм»)

10. Клаудио Раньери («Челси», «Лестер», «Фулхэм»)

Ранее был назван лучший игрок АПЛ 2000-х годов.