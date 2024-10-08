Определен лучший тренер АПЛ XXI века. Он лучше Пепа, Венгера и Моуриньо
Легендарный Алекс Фергюсон оказался вне конкуренции
Бывший менеджер клуба «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон признан лучшим тренером Английской Премьер-лиги в XXI веке.
Ныне 82-летний экс-специалист возглавил рейтинг авторитетного интернет-издания Goal, в который вошли 25 тренеров, работавших в АПЛ с 2000 года.
В тройке лучших позади Сэра Алекса остались нынешний наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола и легендарный экс-менеджер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер.
4-я позиция у португальца Жозе Моуриньо, который ранее возглавлял английские «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».
Топ-10 лучших тренеров АПЛ XXI века (версия Goal)
- 1. Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»)
- 2. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»)
- 3. Арсен Венгер («Арсенал»)
- 4. Жозе Моуринью («Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм»)
- 5. Юрген Клопп («Ливерпуль»)
- 6. Карло Анчелотти («Челси», «Эвертон»)
- 7. Роберто Манчини («Манчестер Сити»)
- 8. Антонио Конте («Челси», «Тоттенхэм»)
- 9. Мануэль Пеллегрини («Манчестер Сити», «Вест Хэм»)
- 10. Клаудио Раньери («Челси», «Лестер», «Фулхэм»)
Ранее был назван лучший игрок АПЛ 2000-х годов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лука Черчионе сравнил Артема с Ромелу Лукаку
Легендарный боксер считает, что Теренс Кроуфорд недостаточно популярен