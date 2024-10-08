Не легенды Джеррард и Бекхэм. Назван лучший игрок АПЛ 2000-х
Признания удостоен Уэйн Руни
Авторитетное британское издание FourFourTwo презентовало рейтинг лучших футболистов Английской Премьер-лиги 2000-х годов.
Первое место в реестре занял бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни.
В топ-3 рейтинга ныне 38-летний экс-футболист опередил бывшего партнера по национальной команде Фрэнка Лэмпарда, а также легендарного экс-капитана «Ливерпуля» Стивена Джеррарда.
Среди 32 игроков, которые вошли в реестр FourFourTwo, только 4-е место у известного в прошлом полузащитника сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Дэвида Бекхэма. Пятым идет обладатель Золотого мяча 2001 Майкл Оуэн.
Топ-10 лучших футболистов АПЛ 2000-х гг. (версия FourFourTwo)
- 1. Уэйн Руни
- 2. Фрэнк Лэмпард
- 3. Стивен Джеррард
- 4. Дэвид Бекхэм
- 5. Майкл Оуэн
- 6. Рио Фердинанд
- 7. Джон Терри
- 8. Пол Скоулз
- 9. Эшли Коул
- 10. Гари Невилл
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