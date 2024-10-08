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Англия
08 октября 2024, 08:16 | Обновлено 08 октября 2024, 08:19
220
0

Не легенды Джеррард и Бекхэм. Назван лучший игрок АПЛ 2000-х

Признания удостоен Уэйн Руни

08 октября 2024, 08:16 | Обновлено 08 октября 2024, 08:19
220
0
Не легенды Джеррард и Бекхэм. Назван лучший игрок АПЛ 2000-х
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэйн Руни

Авторитетное британское издание FourFourTwo презентовало рейтинг лучших футболистов Английской Премьер-лиги 2000-х годов.

Первое место в реестре занял бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни.

В топ-3 рейтинга ныне 38-летний экс-футболист опередил бывшего партнера по национальной команде Фрэнка Лэмпарда, а также легендарного экс-капитана «Ливерпуля» Стивена Джеррарда.

Среди 32 игроков, которые вошли в реестр FourFourTwo, только 4-е место у известного в прошлом полузащитника сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Дэвида Бекхэма. Пятым идет обладатель Золотого мяча 2001 Майкл Оуэн.

Топ-10 лучших футболистов АПЛ 2000-х гг. (версия FourFourTwo)

  • 1. Уэйн Руни
  • 2. Фрэнк Лэмпард
  • 3. Стивен Джеррард
  • 4. Дэвид Бекхэм
  • 5. Майкл Оуэн
  • 6. Рио Фердинанд
  • 7. Джон Терри
  • 8. Пол Скоулз
  • 9. Эшли Коул
  • 10. Гари Невилл
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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Уэйн Руни Фрэнк Лэмпард
Юрій Остроумов Источник: FourFourTwo
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