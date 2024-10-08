Не легенды Джеррард и Бекхэм. Назван лучший игрок АПЛ 2000-х

Авторитетное британское издание FourFourTwo презентовало рейтинг лучших футболистов Английской Премьер-лиги 2000-х годов.

Первое место в реестре занял бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни.

В топ-3 рейтинга ныне 38-летний экс-футболист опередил бывшего партнера по национальной команде Фрэнка Лэмпарда, а также легендарного экс-капитана «Ливерпуля» Стивена Джеррарда.

Среди 32 игроков, которые вошли в реестр FourFourTwo, только 4-е место у известного в прошлом полузащитника сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Дэвида Бекхэма. Пятым идет обладатель Золотого мяча 2001 Майкл Оуэн.

Топ-10 лучших футболистов АПЛ 2000-х гг. (версия FourFourTwo)