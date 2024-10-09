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  4. Владислав ВАНАТ: «На него смотрю и мне становится грустно»
Сборная УКРАИНЫ
09 октября 2024, 13:12 |
696
0

Владислав ВАНАТ: «На него смотрю и мне становится грустно»

Форвард «сине-желтых» высказался о травме Владимира Бражко

09 октября 2024, 13:12 |
696
0
Владислав ВАНАТ: «На него смотрю и мне становится грустно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат (справа)

Нападающий сборной Украины Владислав Ванат рассказал об отсутствии полузащитника «Динамо» Владимира Бражко в национальной команде из-за травмы.

«Скучаю уже по Бражко. Мы два дня не списывались. На теории сижу, а возле меня здесь пустой стул – я так на него смотрю и мне становится грустно тоже», – сказал Ванат.

В октябре сборная Украины продолжит выступления в Лиге наций 2024/25. 11 октября украинцы сыграют против Грузии, а 14 – с Чехией.

Сборная Украины сыграла два поединка, не набрала ни одного очка и занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице группы В1 Лиги наций.

Сегодня УАФ представила новую форму национальной команды.

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Владислав Ванат Владимир Бражко Динамо Киев травма сборная Украины по футболу Лига наций
Павло Павленко Источник: ВЗбирна
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