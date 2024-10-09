Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей РЕБРОВ: «Впереди возможность исправить неутешительное начало»
Сборная УКРАИНЫ
09 октября 2024, 10:55 | Обновлено 09 октября 2024, 11:48
350
2

Сергей РЕБРОВ: «Впереди возможность исправить неутешительное начало»

Наставник «сине-желтых» высказался о начале сбора

09 октября 2024, 10:55 | Обновлено 09 октября 2024, 11:48
350
2
Сергей РЕБРОВ: «Впереди возможность исправить неутешительное начало»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал старт подготовки национальной команды к октябрьским матчам Лиги наций.

«Возвращаемся к работе. Очень приятно снова увидеть всех в лагере сборной. Впереди две важные встречи в рамках Лиги Наций и возможность исправить неутешительное сентябрьское начало», – написал Ребров в соцсетях.

В октябре сборная Украины продолжит выступления в Лиге наций 2024/25. 11 октября украинцы сыграют против Грузии, а 14 – с Чехией.

Сборная Украины сыграла два поединка, не набрала ни одного очка и занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице группы В1 Лиги наций.

По теме:
ФОТО. УАФ презентовала новую форму сборных Украины от adidas
Тренер Полесья: «Назаренко может вытеснить Мудрика из основы»
Экс-форвард грузинских клубов назвал уязвимости сборной Грузии
сборная Украины по футболу Лига наций Сергей Ребров
Павло Павленко
Павло Павленко Источник
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Ястремская досрочно завершила сезон. Известны причины
Теннис | 09 октября 2024, 10:30 6
ФОТО. Ястремская досрочно завершила сезон. Известны причины
ФОТО. Ястремская досрочно завершила сезон. Известны причины

Даяна попрощалась до новой кампании

10 игроков, сыгравших наибольшее количество матчей за сборную
Футбол | 09 октября 2024, 11:25 0
10 игроков, сыгравших наибольшее количество матчей за сборную
10 игроков, сыгравших наибольшее количество матчей за сборную

Лидер этого рейтинга продолжает наращивать отрыв от преследователей…

Он бросил вызов Усику. Британец отказался от титула чемпиона. Причина?
Бокс | 08.10.2024, 22:01
Он бросил вызов Усику. Британец отказался от титула чемпиона. Причина?
Он бросил вызов Усику. Британец отказался от титула чемпиона. Причина?
Путь к титулу. В андеркарде Усик – Фьюри будет еще один мегафайт супертяжей
Бокс | 08.10.2024, 22:25
Путь к титулу. В андеркарде Усик – Фьюри будет еще один мегафайт супертяжей
Путь к титулу. В андеркарде Усик – Фьюри будет еще один мегафайт супертяжей
Ярослава МАГУЧИХ: «Хейтеры писали: как так – только серебро»
Олимпийские игры | 08.10.2024, 16:14
Ярослава МАГУЧИХ: «Хейтеры писали: как так – только серебро»
Ярослава МАГУЧИХ: «Хейтеры писали: как так – только серебро»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Stanislav Matusevych
А насправді це великий шанс для мегатренера вже за підсумками 4-х матчів вилетіти у дивізіон С.
Ответить
0
MrStepanovM .
шутки шутишь?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Был как Али. Тайсон заставлял..» Тим Цзю высказался о реванше Усик – Фьюри
«Был как Али. Тайсон заставлял..» Тим Цзю высказался о реванше Усик – Фьюри
08.10.2024, 09:49 1
Бокс
Назван лучший европейский игрок в истории. Зидан – 4-й. Кто лидер?
Назван лучший европейский игрок в истории. Зидан – 4-й. Кто лидер?
08.10.2024, 07:17 10
Футбол
Снова играли с Холандом. Украина второй раз разгромила Норвегию в отборе ЧМ
Снова играли с Холандом. Украина второй раз разгромила Норвегию в отборе ЧМ
08.10.2024, 20:45
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Лучший боец мира не может собрать 5000 болельщиков»
Майк ТАЙСОН: «Лучший боец мира не может собрать 5000 болельщиков»
07.10.2024, 19:14 1
Бокс
Солидная сумма. Известно, сколько Майк Тайсон заработает за бой с Полом
Солидная сумма. Известно, сколько Майк Тайсон заработает за бой с Полом
08.10.2024, 02:49 1
Бокс
«Стоял и не дрожал, когда все страдали». Экс-голкипер Реала похвалил Лунина
«Стоял и не дрожал, когда все страдали». Экс-голкипер Реала похвалил Лунина
07.10.2024, 23:32
Футбол
ФОТО.Джорджина Родригес засветила свою роскошную фигуру во время тренировки
ФОТО.Джорджина Родригес засветила свою роскошную фигуру во время тренировки
08.10.2024, 16:19 6
Футбол
ВИДЕО. Почему обвиняют Лунина? Как украинец мог спасти Карвахаля от травмы
ВИДЕО. Почему обвиняют Лунина? Как украинец мог спасти Карвахаля от травмы
08.10.2024, 14:09 33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем