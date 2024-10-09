Сергей РЕБРОВ: «Впереди возможность исправить неутешительное начало»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал старт подготовки национальной команды к октябрьским матчам Лиги наций.

«Возвращаемся к работе. Очень приятно снова увидеть всех в лагере сборной. Впереди две важные встречи в рамках Лиги Наций и возможность исправить неутешительное сентябрьское начало», – написал Ребров в соцсетях.

В октябре сборная Украины продолжит выступления в Лиге наций 2024/25. 11 октября украинцы сыграют против Грузии, а 14 – с Чехией.

Сборная Украины сыграла два поединка, не набрала ни одного очка и занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице группы В1 Лиги наций.