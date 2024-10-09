Тренер Полесья: «Назаренко может вытеснить Мудрика из основы»

Ассистент главного тренера житомирского Полесья Владимир Кныш рассказал об игроке своей команды Александре Назаренко, который получил дебютный вызов в национальную сборную Украины.

«У него хорошие конкуренты, но Саша достоин того, чтобы бороться с ними за место в составе и приносить пользу сборной. Не знаю, сколько будет у него минут, 30, 60 или 90, но полезен он будет всегда. Я в нем не сомневаюсь. Повторюсь – у парня есть все!»

«Я с Мудриком незнаком и близко не видел, потому не хочу обсуждать его качества. Скажу так: Саша будет достойным конкурентом Мудрика.

Может ли Назаренко вытеснить Мудрика из основы сборной? Может, конечно», – сказал Кныш.

24-летний Назаренко провел в текущем сезоне за «Полесье» десять матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.

В октябре сборная Украины продолжит выступления в Лиге наций 2024/25. 11 октября украинцы сыграют против Грузии, а 14 – с Чехией.

Сборная Украины сыграла два поединка, не набрала ни одного очка и занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице группы В1 Лиги наций.