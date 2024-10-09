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Сборная УКРАИНЫ
09 октября 2024, 11:19 | Обновлено 09 октября 2024, 11:46
377
1

Тренер Полесья: «Назаренко может вытеснить Мудрика из основы»

Владимир Кныш сделал смелое заявление

09 октября 2024, 11:19 | Обновлено 09 октября 2024, 11:46
377
1
Тренер Полесья: «Назаренко может вытеснить Мудрика из основы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Назаренко

Ассистент главного тренера житомирского Полесья Владимир Кныш рассказал об игроке своей команды Александре Назаренко, который получил дебютный вызов в национальную сборную Украины.

«У него хорошие конкуренты, но Саша достоин того, чтобы бороться с ними за место в составе и приносить пользу сборной. Не знаю, сколько будет у него минут, 30, 60 или 90, но полезен он будет всегда. Я в нем не сомневаюсь. Повторюсь – у парня есть все!»

«Я с Мудриком незнаком и близко не видел, потому не хочу обсуждать его качества. Скажу так: Саша будет достойным конкурентом Мудрика.

Может ли Назаренко вытеснить Мудрика из основы сборной? Может, конечно», – сказал Кныш.

24-летний Назаренко провел в текущем сезоне за «Полесье» десять матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.

В октябре сборная Украины продолжит выступления в Лиге наций 2024/25. 11 октября украинцы сыграют против Грузии, а 14 – с Чехией.

Сборная Украины сыграла два поединка, не набрала ни одного очка и занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице группы В1 Лиги наций.

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Владимир Кныш Полесье Житомир Александр Назаренко (футбол) Михаил Мудрик сборная Украины по футболу Лига наций
Павло Павленко Источник: zbirna.com
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Saar
Та цього Мудрика , навіть, з резерву потрібно витісняти! Бездарь!
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