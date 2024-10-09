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Испания
09 октября 2024, 08:17 | Обновлено 09 октября 2024, 08:27
218
1

Чемпион Евро-2024 назвал единственный метод против насыщенного календаря

Эмерик Ляпорт – о большом количестве матчей в различных турнирах

09 октября 2024, 08:17 | Обновлено 09 октября 2024, 08:27
218
1
Чемпион Евро-2024 назвал единственный метод против насыщенного календаря
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмерик Ляпорт

Защитник саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Испании, чемпион Европы 2024 года Эмерик Ляпорт поделился мнением о том, как может быть решен вопрос перенасыщенного игрового календаря.

«Темп слишком высок. Слишком много матчей. Забастовка – это единственное решение, которое мы видим, чтобы это остановить», – цитирует Ляпорта издание RMC Sport.

Как известно, тема большого количества матчей в последнее время стала набирать обороты, ведь, по мнению многих, насыщенность календаря является прямым следствием большинства травм у футболистов, которые участились.

Напомним, ранее Эмерика Ляпорта хотел подписать мадридский «Реал», но денег для его трансфера не нашел.

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Юрій Остроумов Источник: RMC Sport
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potemkin78
а ЗП тогда в 10 раз меньше он не хочет получать, как все
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