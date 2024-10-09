Чемпион Евро-2024 назвал единственный метод против насыщенного календаря

Защитник саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Испании, чемпион Европы 2024 года Эмерик Ляпорт поделился мнением о том, как может быть решен вопрос перенасыщенного игрового календаря.

«Темп слишком высок. Слишком много матчей. Забастовка – это единственное решение, которое мы видим, чтобы это остановить», – цитирует Ляпорта издание RMC Sport.

Как известно, тема большого количества матчей в последнее время стала набирать обороты, ведь, по мнению многих, насыщенность календаря является прямым следствием большинства травм у футболистов, которые участились.

Напомним, ранее Эмерика Ляпорта хотел подписать мадридский «Реал», но денег для его трансфера не нашел.