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Испания
25 июля 2024, 10:05 | Обновлено 25 июля 2024, 10:15
773
1

Реал хочет подписать чемпиона Евро-2024. Но денег на это нет

«Галактикос» интересен Эмерик Ляпорт

25 июля 2024, 10:05 | Обновлено 25 июля 2024, 10:15
773
1
Реал хочет подписать чемпиона Евро-2024. Но денег на это нет
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмерик Ляпорт

Защитник саудовского «Аль-Насра» и сборной Испании Эмерик Лапорт может стать игроком мадридского «Реала».

«Галактикос» готовы подписать 30-летнего уроженца Франции, но исключительно бесплатно. На такой шаг «Реал» придумал пойти после того, как проиграл «Манчестер Юнайтед» борьбу за молодого защитника Лени Йоро из «Лилля».

В то же время «Аль-Наср» готов продать Лапорта, но хочет получить за него потраченные 27 млн евро как минимум. Сам Эмерик сильно заинтересован в переходе и готов разорвать контракт с саудовским клубом ради трансфера.

На Евро-2024 Ляпорт провел 6 матчей за сборную Испании и внес свой вклад в ее победу на турнире.

Эмерик Лапорт стал игроком «Аль-Насра» в 2023 году, перейдя из английского «Манчестер Сити».

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Юрій Остроумов Источник: AS
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potemkin78
а продали бы Лунина в Челси, деньги бы появились
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