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Испания
09 октября 2024, 07:43 | Обновлено 09 октября 2024, 07:53
564
0

В Испании назвали игроков, которыми Анчелотти заменит Карвахаля

Итальянец намерен задействовать не на своих позициях Милитао и Васкеса

09 октября 2024, 07:43 | Обновлено 09 октября 2024, 07:53
564
0
В Испании назвали игроков, которыми Анчелотти заменит Карвахаля
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Карвахаль

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти придумал, как заменить на позиции правого защитника Дани Карвахаля, который получил серьезную травму колена и выбыл из строя на строк не менее 12 месяцев.

Сообщается, что Анчелотти рассчитывает на укрепление позиции правого защитника в будущее зимнее трансферное окно. Однако, до него и если трансфера не будет, итальянец будет использовать в обороне вместо Карвахаля Эдера Милитао или Лукаса Васкеса.

Ранее сообщалось, будто мадридский «Реал» не ищет замену Карвахалю, а рассчитывает на Лукаса Васкеса, который ранее уже действовал на позиции правого защитника.

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Карло Анчелотти Эдер Милитао Реал Мадрид Дани Карвахаль травма Ла Лига чемпионат Испании по футболу Лукас Васкес
Юрій Остроумов Источник: The Athletic
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