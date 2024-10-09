В Испании назвали игроков, которыми Анчелотти заменит Карвахаля

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти придумал, как заменить на позиции правого защитника Дани Карвахаля, который получил серьезную травму колена и выбыл из строя на строк не менее 12 месяцев.

Сообщается, что Анчелотти рассчитывает на укрепление позиции правого защитника в будущее зимнее трансферное окно. Однако, до него и если трансфера не будет, итальянец будет использовать в обороне вместо Карвахаля Эдера Милитао или Лукаса Васкеса.

Ранее сообщалось, будто мадридский «Реал» не ищет замену Карвахалю, а рассчитывает на Лукаса Васкеса, который ранее уже действовал на позиции правого защитника.