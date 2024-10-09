Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Франция – Украина. Пляжный футбол, квалификация ЧМ. Смотреть онлайн LIVE
Пляжный футбол
09 октября 2024, 09:55 | Обновлено 09 октября 2024, 10:06
321
0

Франция – Украина. Пляжный футбол, квалификация ЧМ. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 9 октября в 11:15 матч квалификации ЧМ-2025 по пляжному футболу

09 октября 2024, 09:55 | Обновлено 09 октября 2024, 10:06
321
0
Франция – Украина. Пляжный футбол, квалификация ЧМ. Смотреть онлайн LIVE
BSWW. Сборная Франции (в синих футболках)

В испанском Кадисе продолжается европейская квалификация ЧМ-2025 по пляжному футболу.

В поединке 1/8 финала сборная Украины 9 октября в 11:15 сыграет против команды Франции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины по пляжному футболу под руководством Николая Костенко заняла второе место в группе F, пропустив вперед Польшу.

Украинцы в первом туре разгромили сборную Норвегии (8:2), но затем разгромно проиграли команде Польши (1:8). Для балансировки рейтинга третьих мест был проведен дополнительный матч между командами, занимающими вторые и третьи места. Украина снова убедительно переиграла Норвегию (6:2).

Далее 8 победителей 1/8 финала образуют две группы, в каждой из которых будут разыграны по 2 путевки на ЧМ-2025.

Пляжный футбол. Отбор к ЧМ-2025

Европейская квалификация. Кадис (Испания)

Пары 1/8 финала, 9 октября

  • 10:00. Дания – Молдова
  • 11:15. Франция – Украина
  • 12:30. Швейцария – Эстония
  • 13:45. Польша – Германия
  • 15:15. Италия – Англия
  • 16:30. беларусь – Литва
  • 17:45. Португалия – Азербайджан
  • 19:00. Испания – Бельгия

Франция – Украина. Пляжный футбол, квалификация ЧМ. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию проводит телеканал Sport 1

Сетка 1/8 финала

По теме:
Стал известен соперник Украины в 1/8 финала отбора к ЧМ по пляжному футболу
Снова играли с Холандом. Украина второй раз разгромила Норвегию в отборе ЧМ
Украина – Норвегия. Пляжный футбол, квалификация ЧМ. Смотреть онлайн LIVE
пляжный футбол сборная Украины по пляжному футболу чемпионат мира по пляжному футболу Николай Костенко смотреть онлайн Франция - Украина сборная Франции по пляжному футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Воспитанник Динамо назвал лучшее, что было на поле у Милевского и Алиева
Футбол | 09 октября 2024, 09:31 0
Воспитанник Динамо назвал лучшее, что было на поле у Милевского и Алиева
Воспитанник Динамо назвал лучшее, что было на поле у Милевского и Алиева

Андрей Башлай – о бывших одноклубниках

Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
Футбол | 09 октября 2024, 07:25 6
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией

Команды встретятся 11 октября в Познани

ФОТО.Джорджина Родригес засветила свою роскошную фигуру во время тренировки
Футбол | 08.10.2024, 16:19
ФОТО.Джорджина Родригес засветила свою роскошную фигуру во время тренировки
ФОТО.Джорджина Родригес засветила свою роскошную фигуру во время тренировки
Путь к титулу. В андеркарде Усик – Фьюри будет еще один мегафайт супертяжей
Бокс | 08.10.2024, 22:25
Путь к титулу. В андеркарде Усик – Фьюри будет еще один мегафайт супертяжей
Путь к титулу. В андеркарде Усик – Фьюри будет еще один мегафайт супертяжей
Он бросил вызов Усику. Британец отказался от титула чемпиона. Причина?
Бокс | 08.10.2024, 22:01
Он бросил вызов Усику. Британец отказался от титула чемпиона. Причина?
Он бросил вызов Усику. Британец отказался от титула чемпиона. Причина?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк ТАЙСОН: «Лучший боец мира не может собрать 5000 болельщиков»
Майк ТАЙСОН: «Лучший боец мира не может собрать 5000 болельщиков»
07.10.2024, 19:14 1
Бокс
ВИДЕО. Почему обвиняют Лунина? Как украинец мог спасти Карвахаля от травмы
ВИДЕО. Почему обвиняют Лунина? Как украинец мог спасти Карвахаля от травмы
08.10.2024, 14:09 33
Футбол
«Стоял и не дрожал, когда все страдали». Экс-голкипер Реала похвалил Лунина
«Стоял и не дрожал, когда все страдали». Экс-голкипер Реала похвалил Лунина
07.10.2024, 23:32
Футбол
ВИДЕО. Как Мудрик прибыл в лагерь сборной Украины в Польше
ВИДЕО. Как Мудрик прибыл в лагерь сборной Украины в Польше
07.10.2024, 20:59 7
Футбол
В Испании назвали причину, почему Лунин не поехал в сборную. Не болезнь
В Испании назвали причину, почему Лунин не поехал в сборную. Не болезнь
08.10.2024, 08:07 36
Футбол
Боб Арум рассказал, с кем будет драться победитель реванша Усик – Фьюри
Боб Арум рассказал, с кем будет драться победитель реванша Усик – Фьюри
08.10.2024, 10:54 1
Бокс
ФЬЮРИ: «Я отбил голову Усику в первом бою, но в реванше я не буду...»
ФЬЮРИ: «Я отбил голову Усику в первом бою, но в реванше я не буду...»
07.10.2024, 09:21 3
Бокс
Назван лучший европейский игрок в истории. Зидан – 4-й. Кто лидер?
Назван лучший европейский игрок в истории. Зидан – 4-й. Кто лидер?
08.10.2024, 07:17 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем