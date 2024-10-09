В испанском Кадисе продолжается европейская квалификация ЧМ-2025 по пляжному футболу.

В поединке 1/8 финала сборная Украины 9 октября в 11:15 сыграет против команды Франции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины по пляжному футболу под руководством Николая Костенко заняла второе место в группе F, пропустив вперед Польшу.

Украинцы в первом туре разгромили сборную Норвегии (8:2), но затем разгромно проиграли команде Польши (1:8). Для балансировки рейтинга третьих мест был проведен дополнительный матч между командами, занимающими вторые и третьи места. Украина снова убедительно переиграла Норвегию (6:2).

Далее 8 победителей 1/8 финала образуют две группы, в каждой из которых будут разыграны по 2 путевки на ЧМ-2025.

Пляжный футбол. Отбор к ЧМ-2025

Европейская квалификация. Кадис (Испания)

Пары 1/8 финала, 9 октября

10:00. Дания – Молдова

11:15. Франция – Украина

12:30. Швейцария – Эстония

13:45. Польша – Германия

15:15. Италия – Англия

16:30. беларусь – Литва

17:45. Португалия – Азербайджан

19:00. Испания – Бельгия

Франция – Украина. Пляжный футбол, квалификация ЧМ. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию проводит телеканал Sport 1

Сетка 1/8 финала