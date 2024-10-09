Франция – Украина. Пляжный футбол, квалификация ЧМ. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 9 октября в 11:15 матч квалификации ЧМ-2025 по пляжному футболу
В испанском Кадисе продолжается европейская квалификация ЧМ-2025 по пляжному футболу.
В поединке 1/8 финала сборная Украины 9 октября в 11:15 сыграет против команды Франции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сборная Украины по пляжному футболу под руководством Николая Костенко заняла второе место в группе F, пропустив вперед Польшу.
Украинцы в первом туре разгромили сборную Норвегии (8:2), но затем разгромно проиграли команде Польши (1:8). Для балансировки рейтинга третьих мест был проведен дополнительный матч между командами, занимающими вторые и третьи места. Украина снова убедительно переиграла Норвегию (6:2).
Далее 8 победителей 1/8 финала образуют две группы, в каждой из которых будут разыграны по 2 путевки на ЧМ-2025.
Пляжный футбол. Отбор к ЧМ-2025
Европейская квалификация. Кадис (Испания)
Пары 1/8 финала, 9 октября
- 10:00. Дания – Молдова
- 11:15. Франция – Украина
- 12:30. Швейцария – Эстония
- 13:45. Польша – Германия
- 15:15. Италия – Англия
- 16:30. беларусь – Литва
- 17:45. Португалия – Азербайджан
- 19:00. Испания – Бельгия
Франция – Украина. Пляжный футбол, квалификация ЧМ. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляцию проводит телеканал Sport 1
Сетка 1/8 финала
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