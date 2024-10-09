«Я в этом уверен». В сборной Грузии верят в успех в матче с Украиной

Форвард сборной Грузии Георгий Гулиашвили поделился ожиданиями предстоящих встреч в Лиге наций с национальными командами Украины и Албании.

«Попасть в сборную было моей мечтой. Я чувствую большую ответственность и сделаю все возможное, чтобы помочь своей стране добиться успеха. Если я получу возможность сыграть, то сделаю все, чтобы улучшить свою статистику».

Предстоящие матчи очень важны для нас. Нам придется столкнуться с сильными соперниками, но мы – лидеры группы, и я уверен, что для нас все закончится хорошо», – сказал Гулиашвили.

После двух туров грузины лидируют в своей группе Лиги наций, имея в активе 6 очков. Сборная Украины замыкает квартет, проиграв албанцам (1:2) и чехам (2:3).

Ранее ожиданиями от встречи с украинской командой поделился и Гиорги Гочолеишвили.