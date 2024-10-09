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Лига наций
09 октября 2024, 03:31 | Обновлено 09 октября 2024, 03:35
176
0

«Я в этом уверен». В сборной Грузии верят в успех в матче с Украиной

11 октября встретятся аутсайдер и лидер группы в 3-м туре Дивизиона В Лиги наций 2024/25

09 октября 2024, 03:31 | Обновлено 09 октября 2024, 03:35
176
0
«Я в этом уверен». В сборной Грузии верят в успех в матче с Украиной
Inatagram. Георгий Гулиашвили

Форвард сборной Грузии Георгий Гулиашвили поделился ожиданиями предстоящих встреч в Лиге наций с национальными командами Украины и Албании.

«Попасть в сборную было моей мечтой. Я чувствую большую ответственность и сделаю все возможное, чтобы помочь своей стране добиться успеха. Если я получу возможность сыграть, то сделаю все, чтобы улучшить свою статистику».

Предстоящие матчи очень важны для нас. Нам придется столкнуться с сильными соперниками, но мы – лидеры группы, и я уверен, что для нас все закончится хорошо», – сказал Гулиашвили.

После двух туров грузины лидируют в своей группе Лиги наций, имея в активе 6 очков. Сборная Украины замыкает квартет, проиграв албанцам (1:2) и чехам (2:3).

Ранее ожиданиями от встречи с украинской командой поделился и Гиорги Гочолеишвили.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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