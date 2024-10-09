Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КРЫСЬКИВ: «Я давно ждал вызова в сборную. Надо сплотиться как команда»
Лига наций
09 октября 2024, 10:23 | Обновлено 09 октября 2024, 10:32
28
0

КРЫСЬКИВ: «Я давно ждал вызова в сборную. Надо сплотиться как команда»

Украинский хавбек рассказал о начале подготовки к матчам Лиги наций

09 октября 2024, 10:23 | Обновлено 09 октября 2024, 10:32
28
0
КРЫСЬКИВ: «Я давно ждал вызова в сборную. Надо сплотиться как команда»
УАФ. Дмитрий Крыськив

Полузащитник национальной сборной Украины Дмитрий Крыськив рассказал о начале подготовки команды к матчам Лиги наций и октябрьских соперников сине-желтых.

8 октября в польском городе Познань, готовясь к октябрьским поединкам Лиги наций 2024/25, сборная Украины провела первое занятие.

Мыслями о начале тренировочного процесса поделился полузащитник сине-желтых Дмитрий Крыськив:

«У меня только положительные эмоции. Встретился с ребятами, которых давно знаю и давно не видел. Была первая тренировка, поле в хорошем состоянии, погода отличная, все супер. Здесь многие мои друзья еще из молодежной сборной – это очень хорошо. Общались с ними об игровых моментах, требованиях тренера.

Я давно ждал вызова в сборную. Хотелось приехать к ней, показать то, что могу и помочь команде. Когда увидел себя в списке, конечно, очень обрадовался, а еще больше обрадовалась жена. Очень поддержали родители и сестра.

Буду выходить на каждую тренировку и выкладываться по полной, делать то, что от меня требует тренерский штаб. Хочу поскорее понять наставления тренеров. Думаю, если мы хорошо сплотимся как команда и выполним требования наставника, получим положительный результат.

Что касается соперников, то смотрел прошлый матч сборной с Чехией. Чехи – команда боевая, атлетическая, оказывающая большое давление на ворота оппонента. Много подач в штрафную. Силовой, агрессивный футбол. Грузин мы еще не разбирали, но я видел их на Евро-2024. Техничная команда, игроки хорошо работают с мячом. Уверен, что нам покажут видео, дадут много теории, и мы разберем сборную Грузии более качественно и подробно.

У меня есть грузинские одноклубники. Иракли Азарова не вызывали, но будет Георгий Гочолейшвили. Буду рад с ним пообщаться, ведь он сейчас уже не в Шахтере (в аренде в Копенгагене). Они говорили, что нам будет нелегко и чтобы мы готовились. Будет интересная игра».

По теме:
Украинец вспомнил голы вратарю Грузии и назвал недостатки соперника Украины
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
ВИДЕО. Зверев взбесился на судью в Шанхае: Рву задницу, а вы решаете судьбу
видео сборная Украины по футболу Лига наций Украина - Грузия Дмитрий Крыськив
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он – сильный». Итальянский журналист передал слова Несты о Довбике
Футбол | 09 октября 2024, 03:13 1
«Он – сильный». Итальянский журналист передал слова Несты о Довбике
«Он – сильный». Итальянский журналист передал слова Несты о Довбике

Легендарный экс-футболист отметил игру украинца

ФОТО.Джорджина Родригес засветила свою роскошную фигуру во время тренировки
Футбол | 08 октября 2024, 16:19 6
ФОТО.Джорджина Родригес засветила свою роскошную фигуру во время тренировки
ФОТО.Джорджина Родригес засветила свою роскошную фигуру во время тренировки

Невеста Криштиану Роналду продолжает собирать восторженные возгласы своих поклонников

ВИДЕО. Почему обвиняют Лунина? Как украинец мог спасти Карвахаля от травмы
Футбол | 08.10.2024, 14:09
ВИДЕО. Почему обвиняют Лунина? Как украинец мог спасти Карвахаля от травмы
ВИДЕО. Почему обвиняют Лунина? Как украинец мог спасти Карвахаля от травмы
Не легенды Джеррард и Бекхэм. Назван лучший игрок АПЛ 2000-х
Футбол | 09.10.2024, 06:33
Не легенды Джеррард и Бекхэм. Назван лучший игрок АПЛ 2000-х
Не легенды Джеррард и Бекхэм. Назван лучший игрок АПЛ 2000-х
Ярослава МАГУЧИХ: «Хейтеры писали: как так – только серебро»
Олимпийские игры | 08.10.2024, 16:14
Ярослава МАГУЧИХ: «Хейтеры писали: как так – только серебро»
Ярослава МАГУЧИХ: «Хейтеры писали: как так – только серебро»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Испании назвали причину, почему Лунин не поехал в сборную. Не болезнь
В Испании назвали причину, почему Лунин не поехал в сборную. Не болезнь
08.10.2024, 08:07 36
Футбол
Боб Арум рассказал, с кем будет драться победитель реванша Усик – Фьюри
Боб Арум рассказал, с кем будет драться победитель реванша Усик – Фьюри
08.10.2024, 10:54 1
Бокс
«Он – сильный, но...» Итальянский журналист назвал недостаток Довбика
«Он – сильный, но...» Итальянский журналист назвал недостаток Довбика
08.10.2024, 05:01
Футбол
Рой Джонс назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
Рой Джонс назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
07.10.2024, 08:14 8
Бокс
Он бросил вызов Усику. Британец отказался от титула чемпиона. Причина?
Он бросил вызов Усику. Британец отказался от титула чемпиона. Причина?
08.10.2024, 22:01 3
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Лучший боец мира не может собрать 5000 болельщиков»
Майк ТАЙСОН: «Лучший боец мира не может собрать 5000 болельщиков»
07.10.2024, 19:14 1
Бокс
Президент Ингульца Поворознюк сообщил о смерти сына. Ему было 34 года
Президент Ингульца Поворознюк сообщил о смерти сына. Ему было 34 года
07.10.2024, 15:46 3
Футбол
Теперь Реброву можно лишь посочувствовать
Теперь Реброву можно лишь посочувствовать
08.10.2024, 13:22 100
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем