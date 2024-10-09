КРЫСЬКИВ: «Я давно ждал вызова в сборную. Надо сплотиться как команда»

Полузащитник национальной сборной Украины Дмитрий Крыськив рассказал о начале подготовки команды к матчам Лиги наций и октябрьских соперников сине-желтых.

8 октября в польском городе Познань, готовясь к октябрьским поединкам Лиги наций 2024/25, сборная Украины провела первое занятие.

Мыслями о начале тренировочного процесса поделился полузащитник сине-желтых Дмитрий Крыськив:

«У меня только положительные эмоции. Встретился с ребятами, которых давно знаю и давно не видел. Была первая тренировка, поле в хорошем состоянии, погода отличная, все супер. Здесь многие мои друзья еще из молодежной сборной – это очень хорошо. Общались с ними об игровых моментах, требованиях тренера.

Я давно ждал вызова в сборную. Хотелось приехать к ней, показать то, что могу и помочь команде. Когда увидел себя в списке, конечно, очень обрадовался, а еще больше обрадовалась жена. Очень поддержали родители и сестра.

Буду выходить на каждую тренировку и выкладываться по полной, делать то, что от меня требует тренерский штаб. Хочу поскорее понять наставления тренеров. Думаю, если мы хорошо сплотимся как команда и выполним требования наставника, получим положительный результат.

Что касается соперников, то смотрел прошлый матч сборной с Чехией. Чехи – команда боевая, атлетическая, оказывающая большое давление на ворота оппонента. Много подач в штрафную. Силовой, агрессивный футбол. Грузин мы еще не разбирали, но я видел их на Евро-2024. Техничная команда, игроки хорошо работают с мячом. Уверен, что нам покажут видео, дадут много теории, и мы разберем сборную Грузии более качественно и подробно.

У меня есть грузинские одноклубники. Иракли Азарова не вызывали, но будет Георгий Гочолейшвили. Буду рад с ним пообщаться, ведь он сейчас уже не в Шахтере (в аренде в Копенгагене). Они говорили, что нам будет нелегко и чтобы мы готовились. Будет интересная игра».