Журналист назвал, какой игрок Динамо серьезно помог бы Реброву в Лиге наций

Футбольный журналист Игорь Цыганык рассказал, какой футболист серьезно мог бы усилить сборную Украины под руководством Сергея Реброва в Лиге наций:

«Хавбека «Динамо» Валентина Рубчинского не хватает сборной Украины. Он становится лидером Динамо.

Поверьте мне, он вытеснит своих конкурентов. Он делает очень большой объем работы. Он полезен и в отборе, и впереди».

В текущем сезоне Рубчинский сыграл за Динамо 5 матчей УПЛ и забил 2 гола, а также провел 2 поединка Лиги Европы.