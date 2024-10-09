Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Журналист назвал, какой игрок Динамо серьезно помог бы Реброву в Лиге наций
Лига наций
09 октября 2024, 00:57 | Обновлено 09 октября 2024, 01:14
49
0

Журналист назвал, какой игрок Динамо серьезно помог бы Реброву в Лиге наций

По мнению обозревателя, Валентин Рубчинский становится лидером Динамо

09 октября 2024, 00:57 | Обновлено 09 октября 2024, 01:14
49
0
Журналист назвал, какой игрок Динамо серьезно помог бы Реброву в Лиге наций
ФК Динамо. Валентин Рубчинский

Футбольный журналист Игорь Цыганык рассказал, какой футболист серьезно мог бы усилить сборную Украины под руководством Сергея Реброва в Лиге наций:

«Хавбека «Динамо» Валентина Рубчинского не хватает сборной Украины. Он становится лидером Динамо.

Поверьте мне, он вытеснит своих конкурентов. Он делает очень большой объем работы. Он полезен и в отборе, и впереди».

В текущем сезоне Рубчинский сыграл за Динамо 5 матчей УПЛ и забил 2 гола, а также провел 2 поединка Лиги Европы.

По теме:
ВИДЕО. Работали с мячами. Первая тренировка сборной Украины в Познани
ФОТО. Сборная Украины провела первую тренировку в новой форме от Adidas
Сыграет с грузинами? Ветеран сборной Украины тренировался отдельно от всех
Игорь Цыганык Валентин Рубчинский сборная Украины по футболу Лига наций Динамо Киев
Николай Степанов Источник: Циганик LIVE
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, какой болезнью заболел Лунин. Названы сроки восстановления Андрея
Футбол | 08 октября 2024, 18:33 5
Известно, какой болезнью заболел Лунин. Названы сроки восстановления Андрея
Известно, какой болезнью заболел Лунин. Названы сроки восстановления Андрея

Украинский вратарь вернется в строй через 2-3 дня

«Он – сильный, но...» Итальянский журналист назвал недостаток Довбика
Футбол | 08 октября 2024, 05:01 0
«Он – сильный, но...» Итальянский журналист назвал недостаток Довбика
«Он – сильный, но...» Итальянский журналист назвал недостаток Довбика

Лука Черчионе сравнил Артема с Ромелу Лукаку

ВИДЕО. Молодежка собралась в Борнмуте перед матчами квалификации ЧЕ
Футбол | 09.10.2024, 00:41
ВИДЕО. Молодежка собралась в Борнмуте перед матчами квалификации ЧЕ
ВИДЕО. Молодежка собралась в Борнмуте перед матчами квалификации ЧЕ
Макгрегор назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
Бокс | 08.10.2024, 07:48
Макгрегор назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
Макгрегор назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Грузия
Футбол | 08.10.2024, 08:04
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Грузия
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Грузия
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Италии разнесли Рому: Не могут удержать преимущество, созданное Довбиком
В Италии разнесли Рому: Не могут удержать преимущество, созданное Довбиком
07.10.2024, 07:40 3
Футбол
Фьюри назвал боксера с самым сильным ударом в истории. Не Тайсон, не Форман
Фьюри назвал боксера с самым сильным ударом в истории. Не Тайсон, не Форман
07.10.2024, 01:27
Бокс
В Испании назвали причину, почему Лунин не поехал в сборную. Не болезнь
В Испании назвали причину, почему Лунин не поехал в сборную. Не болезнь
08.10.2024, 08:07 36
Футбол
Украина разгромно уступила Польше, но сыграет в плей-офф отбора к ЧМ-2025
Украина разгромно уступила Польше, но сыграет в плей-офф отбора к ЧМ-2025
07.10.2024, 16:05
Футбол
После яркого нокаута. Супертяж проведет бой в андеркарде Усик – Фьюри
После яркого нокаута. Супертяж проведет бой в андеркарде Усик – Фьюри
07.10.2024, 19:45 1
Бокс
Теперь Реброву можно лишь посочувствовать
Теперь Реброву можно лишь посочувствовать
08.10.2024, 13:22 99
Футбол
Назван лучший европейский игрок в истории. Зидан – 4-й. Кто лидер?
Назван лучший европейский игрок в истории. Зидан – 4-й. Кто лидер?
08.10.2024, 07:17 8
Футбол
«Был как Али. Тайсон заставлял..» Тим Цзю высказался о реванше Усик – Фьюри
«Был как Али. Тайсон заставлял..» Тим Цзю высказался о реванше Усик – Фьюри
08.10.2024, 09:49 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем