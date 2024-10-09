Лига наций09 октября 2024, 00:57 | Обновлено 09 октября 2024, 01:14
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Журналист назвал, какой игрок Динамо серьезно помог бы Реброву в Лиге наций
По мнению обозревателя, Валентин Рубчинский становится лидером Динамо
09 октября 2024, 00:57 | Обновлено 09 октября 2024, 01:14
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Футбольный журналист Игорь Цыганык рассказал, какой футболист серьезно мог бы усилить сборную Украины под руководством Сергея Реброва в Лиге наций:
«Хавбека «Динамо» Валентина Рубчинского не хватает сборной Украины. Он становится лидером Динамо.
Поверьте мне, он вытеснит своих конкурентов. Он делает очень большой объем работы. Он полезен и в отборе, и впереди».
В текущем сезоне Рубчинский сыграл за Динамо 5 матчей УПЛ и забил 2 гола, а также провел 2 поединка Лиги Европы.
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