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Украина. Премьер лига
07 октября 2024, 19:10 |
541
0

«Кажется, что это оправдание, но...». Хавбек Динамо о еврокубках и голах

Рубчинский оценил результаты и сложный график команды

07 октября 2024, 19:10 |
541
0
«Кажется, что это оправдание, но...». Хавбек Динамо о еврокубках и голах
ФК Динамо Киев. Валентин Рубчинский

Полузащитник Динамо Валентин Рубчинский указывает, что переезды и сложная логистика влияют на результаты команды, в том числе в еврокубках, где киевляне дважды проиграли и не забили ни одного гола.

«Когда через два дня игры и ты в дороге 20 часов, то это утомляет. Кажется, что это оправдание, но это влияет на восстановление. В матче с Кривбассом мы подсели в конце».

«Что касается еврокубков, то там не только агрессия у соперников, но и скорость принятия решений. Это основное отличие от УПЛ. В еврокубках это не наш потолок, мы улучшим игру. Конечно, наши соперники в основном – команды из топ-5 лиг. У них каждые выходные такие матчи, такие скорости. Мы к этому привыкнем».

«Мои голы? В Днепре-1 я играл ниже, чтобы больше разыгрывать мяч. В Динамо мне тренер говорит играть выше, вбегать в зоны, поэтому есть моменты забивать», – сказал Рубчинский.

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Динамо Киев Валентин Рубчинский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Профутбол Digital
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