«Кажется, что это оправдание, но...». Хавбек Динамо о еврокубках и голах

Полузащитник Динамо Валентин Рубчинский указывает, что переезды и сложная логистика влияют на результаты команды, в том числе в еврокубках, где киевляне дважды проиграли и не забили ни одного гола.

«Когда через два дня игры и ты в дороге 20 часов, то это утомляет. Кажется, что это оправдание, но это влияет на восстановление. В матче с Кривбассом мы подсели в конце».

«Что касается еврокубков, то там не только агрессия у соперников, но и скорость принятия решений. Это основное отличие от УПЛ. В еврокубках это не наш потолок, мы улучшим игру. Конечно, наши соперники в основном – команды из топ-5 лиг. У них каждые выходные такие матчи, такие скорости. Мы к этому привыкнем».

«Мои голы? В Днепре-1 я играл ниже, чтобы больше разыгрывать мяч. В Динамо мне тренер говорит играть выше, вбегать в зоны, поэтому есть моменты забивать», – сказал Рубчинский.