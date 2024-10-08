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Молодежные турниры
08 октября 2024, 23:35 | Обновлено 08 октября 2024, 23:58
37
0

Украинские арбитры назначены на матч квалификации Евро-2025 U-21

Дмитрий Панчишин будет обслуживать поединок между Эстонией и Израилем

08 октября 2024, 23:35 | Обновлено 08 октября 2024, 23:58
37
0
Украинские арбитры назначены на матч квалификации Евро-2025 U-21
УАФ. Дмитрий Панчишин

Судейская бригада из Украины назначена на матч отбора к Евро-2025 U-21.

Поединок квалификации ЧЕ в группе D между Эстонией U-21 и Израилем U-21 состоится 10 октября в Таллинне.

Главным арбитром выступит Дмитрий Панчишин. На линиях ему помогут Владимир Высоцкий и Александр Корнийко.

Обязанности четвертого арбитра в матче в Таллинне будет выполнять Андрей Коваленко.

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судейские назначения Евро-2025 U-21 сборная Эстонии по футболу U-21 сборная Израиля по футболу U-21 Дмитрий Панчишин Андрей Коваленко (судья)
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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