Молодежные турниры08 октября 2024, 23:35 | Обновлено 08 октября 2024, 23:58
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Украинские арбитры назначены на матч квалификации Евро-2025 U-21
Дмитрий Панчишин будет обслуживать поединок между Эстонией и Израилем
08 октября 2024, 23:35 | Обновлено 08 октября 2024, 23:58
37
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Судейская бригада из Украины назначена на матч отбора к Евро-2025 U-21.
Поединок квалификации ЧЕ в группе D между Эстонией U-21 и Израилем U-21 состоится 10 октября в Таллинне.
Главным арбитром выступит Дмитрий Панчишин. На линиях ему помогут Владимир Высоцкий и Александр Корнийко.
Обязанности четвертого арбитра в матче в Таллинне будет выполнять Андрей Коваленко.
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