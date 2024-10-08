Украинские арбитры назначены на матч квалификации Евро-2025 U-21

Судейская бригада из Украины назначена на матч отбора к Евро-2025 U-21.

Поединок квалификации ЧЕ в группе D между Эстонией U-21 и Израилем U-21 состоится 10 октября в Таллинне.

Главным арбитром выступит Дмитрий Панчишин. На линиях ему помогут Владимир Высоцкий и Александр Корнийко.

Обязанности четвертого арбитра в матче в Таллинне будет выполнять Андрей Коваленко.