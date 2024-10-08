Стало известно, кто рассудит матч Лиги наций Украина – Грузия
Поединок 3-го тура в Дивизионе В состоится 11 октября в 21:45 по Киеву
11 октября сборная Украины по футболу проведет матч 3-го тура Лиги наций. Соперником украинской команды станет команда Грузии.
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Матч с Грузией Украина проведет в Познани на «Стадионе Познань». Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.
На матче будет работать судейская бригада из Австрии. Главным арбитром выступит 39-летний Юлиан Вайнбергер. На линиях ему помогут Андреас Гайденрайх и Максимилиан Колбич. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Штефан Эбнер.
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