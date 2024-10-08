Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, кто рассудит матч Лиги наций Украина – Грузия
Лига наций
08 октября 2024, 12:11 | Обновлено 08 октября 2024, 12:50
628
0

Стало известно, кто рассудит матч Лиги наций Украина – Грузия

Поединок 3-го тура в Дивизионе В состоится 11 октября в 21:45 по Киеву

08 октября 2024, 12:11 | Обновлено 08 октября 2024, 12:50
628
0
Стало известно, кто рассудит матч Лиги наций Украина – Грузия
УЕФА. Юлиан Вайнбергер

11 октября сборная Украины по футболу проведет матч 3-го тура Лиги наций. Соперником украинской команды станет команда Грузии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч с Грузией Украина проведет в Познани на «Стадионе Познань». Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

На матче будет работать судейская бригада из Австрии. Главным арбитром выступит 39-летний Юлиан Вайнбергер. На линиях ему помогут Андреас Гайденрайх и Максимилиан Колбич. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Штефан Эбнер.

По теме:
ВИДЕО. Как Довбик и легионер из MLS прибыли в лагерь сборной Украины
Теперь Реброву можно лишь посочувствовать
Эпидемия травм. Целая команда: список игроков, которые могли помочь сборной
судейские назначения сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Украина - Грузия Лига наций
Даниил Агарков Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Макгрегор назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
Бокс | 08 октября 2024, 07:48 2
Макгрегор назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
Макгрегор назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко

Именитый ирландец выделил Джорджа Формана

Цуренко переиграла 34-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Ухане
Теннис | 08 октября 2024, 11:20 16
Цуренко переиграла 34-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Ухане
Цуренко переиграла 34-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Ухане

Леся в двух сетах справилась с Кэти Бултер на соревнованиях WTA 1000 в Китае

Украина разгромно уступила Польше, но сыграет в плей-офф отбора к ЧМ-2025
Футбол | 07.10.2024, 16:05
Украина разгромно уступила Польше, но сыграет в плей-офф отбора к ЧМ-2025
Украина разгромно уступила Польше, но сыграет в плей-офф отбора к ЧМ-2025
Восконян сообщил, какой тренер из Украины способен возглавить Шахтер
Футбол | 08.10.2024, 11:33
Восконян сообщил, какой тренер из Украины способен возглавить Шахтер
Восконян сообщил, какой тренер из Украины способен возглавить Шахтер
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Грузия
Футбол | 08.10.2024, 08:04
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Грузия
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Грузия
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Реале официально заявили, что с Винисиусом Жуниором
В Реале официально заявили, что с Винисиусом Жуниором
06.10.2024, 13:03 1
Футбол
Рой Джонс назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
Рой Джонс назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
07.10.2024, 08:14 8
Бокс
Монца – Рома – 1:1. Как забил Довбик. Видео голов и обзор матча
Монца – Рома – 1:1. Как забил Довбик. Видео голов и обзор матча
06.10.2024, 21:25 3
Футбол
«Миша сегодня был...» Мареска оценил игру Мудрика в матче АПЛ с Ноттингемом
«Миша сегодня был...» Мареска оценил игру Мудрика в матче АПЛ с Ноттингемом
07.10.2024, 00:14 4
Футбол
ФЬЮРИ: «Я отбил голову Усику в первом бою, но в реванше я не буду...»
ФЬЮРИ: «Я отбил голову Усику в первом бою, но в реванше я не буду...»
07.10.2024, 09:21 3
Бокс
Анчелотти определился с заменой Карвахалю и сделал заявление
Анчелотти определился с заменой Карвахалю и сделал заявление
06.10.2024, 10:31
Футбол
Фьюри пояснил, почему не нуждается в долгой подготовке к реваншу с Усиком
Фьюри пояснил, почему не нуждается в долгой подготовке к реваншу с Усиком
06.10.2024, 11:23 1
Бокс
Теперь Реброву можно лишь посочувствовать
Теперь Реброву можно лишь посочувствовать
08.10.2024, 07:22 72
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем