Вот это вариант! Салаха и Де Брюйне хочет объединить один клуб. Не саудиты

Суперзвезды Английской премьер-лиги Кевин де Брюйне и Мохамед Салах могут покинуть английский чемпионат. У Салаха летом 2025 года завершается контракт с «Ливерпулем», а у Де Брюйне – с «Манчестер Сити».

По информации TBR Football, к обоим игрокам проявляет интерес один клуб – это представитель США «Сан-Диего», который готовит амбициозный проект. «Сан-Диего» – новосозданный клуб, который с 2025 года начнет выступления в MLS.

Приоритетом для Де Брюйне является переход в саудовскую лигу. Ранее сообщалось, что Кевин может перейти в футбольный клуб Криштиану Роналду «Аль-Наср».