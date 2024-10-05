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Саудовская Аравия
05 октября 2024, 16:45 | Обновлено 05 октября 2024, 17:00
207
0

Роналду просит руководство «Аль-Насра» подписать де Брюйне

У бельгийского полузащитника заканчивается контракт в конце сезона

05 октября 2024, 16:45 | Обновлено 05 октября 2024, 17:00
207
0
Роналду просит руководство «Аль-Насра» подписать де Брюйне
Transfermarkt. Кевин де Брюйне

33-летний бельгийский полузащитник Кевин де Брюйне может перейти в футбольный клуб Криштиану Роналду «Аль-Наср». По информации Goal.com, именно звездный португалец рекомендует руководству подписать де Брюйне.

У бельгийца контракт с «горожанами» рассчитан до конца сезона, а информации о подписании нового соглашения пока нет.

Также сообщают, что Кевин де Брюйне получит высокую заработную плату.

Де Брюйне присоединился к «Манчестер Сити» в 2015 году. С тех пор игрок провел 257 матчей и забил 68 голов.

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Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду Кевин де Брюйне Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ чемпионат Англии по футболу чемпионат Саудовской Аравии по футболу Английская Премьер-лига
Олександр Сільченко Источник: Goal.com
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