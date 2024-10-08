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Англия
08 октября 2024, 20:34 |
219
0

Забарный вошел в символическую сборную АПЛ

Украинец попал в список лучших

08 октября 2024, 20:34 |
219
0
Забарный вошел в символическую сборную АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный вошел в символическую сборную английской Премьер-лиги из лучших игроков чемпионата до 21 года, которую составил статистический портал WhoScored по итогам седьмого тура АПЛ.

В текущем сезоне Забарный провел за «Борнмут» семь матчей и не отметился результативными действиями.

Команда украинца с восемью очками в семи матчах идет на 13-м месте в чемпионате Англии.

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Илья Забарный Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Павло Павленко Источник: WhoScored
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