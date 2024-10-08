Забарный вошел в символическую сборную АПЛ

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный вошел в символическую сборную английской Премьер-лиги из лучших игроков чемпионата до 21 года, которую составил статистический портал WhoScored по итогам седьмого тура АПЛ.

В текущем сезоне Забарный провел за «Борнмут» семь матчей и не отметился результативными действиями.

Команда украинца с восемью очками в семи матчах идет на 13-м месте в чемпионате Англии.