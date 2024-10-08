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Лига наций
08 октября 2024, 20:05 | Обновлено 08 октября 2024, 20:28
275
0

Доминик СОЛАНКЕ: «Счастлив вернуться в сборную»

Форвард Тоттенхэма поделился своими эмоциями

08 октября 2024, 20:05 | Обновлено 08 октября 2024, 20:28
275
0
Доминик СОЛАНКЕ: «Счастлив вернуться в сборную»
Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Соланке

Футболист «Тоттенхэма» и сборной Англии Доминик Соланке счастлив снова сыграть за свою страну:

«Это много для меня значит, ведь я много работал, чтобы вернуться сюда. В футболе всегда так – все случается в нужное время.

Надеюсь, что смогу здесь остаться надолго. Это моя мечта – представлять свою страну, благодарен за это. Я хотел бы получить немного минут, но даже пребывание в лагере сборной много значит для меня».

Доминик Соланке в этом сезоне провел восемь матчей за «Тоттенхэм», забил три мяча и отдал две результативные передачи. В рамках Лиги наций сборная Англии сыграет с Грецией и Финляндией.

Игрока Чезены дисквалифицировали за расизм.

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сборная Англии по футболу Лига наций Доминик Соланке Тоттенхэм
Микола Титюк Источник: Yahoo Sports
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