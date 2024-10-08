Доминик СОЛАНКЕ: «Счастлив вернуться в сборную»

Футболист «Тоттенхэма» и сборной Англии Доминик Соланке счастлив снова сыграть за свою страну:

«Это много для меня значит, ведь я много работал, чтобы вернуться сюда. В футболе всегда так – все случается в нужное время.

Надеюсь, что смогу здесь остаться надолго. Это моя мечта – представлять свою страну, благодарен за это. Я хотел бы получить немного минут, но даже пребывание в лагере сборной много значит для меня».

Доминик Соланке в этом сезоне провел восемь матчей за «Тоттенхэм», забил три мяча и отдал две результативные передачи. В рамках Лиги наций сборная Англии сыграет с Грецией и Финляндией.

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