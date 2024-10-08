Костюк прокомментировала победу над нейтралкой Аванесян на турнире в Ухане

Сегодня, 8 октября, украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 17) успешно начала выступления на хардовом турнире серии WTA 1000 в китайском городе Ухань, победив в двух сетах Элину Аванесян (WTA 47).

Костюк прокомментировала победу над Аванесян, которая ранее выступала за страну без гимна и флага, а с августа зашифровалась под Армению. Марта вспомнила матч против Аванесян на АО-2024, где победила в двух сетах (2:6, 6:4, 6:4).

«Сегодня мне было легче, чем в Австралии. Тогда это был турнир Grand Slam и я впервые вышла в четвертый раунд. Тот матч на Australian Open был для меня сложнее физически. Сегодня поединок длился дольше, был более плотным. Непростой день», – сказала после победы Костюк.

Во втором раунде престижного турнира Костюк будет противостоять американская теннисистка Аманда Анисимова (WTA 39).