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WTA
08 октября 2024, 19:45 | Обновлено 08 октября 2024, 19:58
375
2

Костюк прокомментировала победу над нейтралкой Аванесян на турнире в Ухане

Украинка одержала победу в трех сетах

08 октября 2024, 19:45 | Обновлено 08 октября 2024, 19:58
375
2
Костюк прокомментировала победу над нейтралкой Аванесян на турнире в Ухане
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Сегодня, 8 октября, украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 17) успешно начала выступления на хардовом турнире серии WTA 1000 в китайском городе Ухань, победив в двух сетах Элину Аванесян (WTA 47).

Костюк прокомментировала победу над Аванесян, которая ранее выступала за страну без гимна и флага, а с августа зашифровалась под Армению. Марта вспомнила матч против Аванесян на АО-2024, где победила в двух сетах (2:6, 6:4, 6:4).

«Сегодня мне было легче, чем в Австралии. Тогда это был турнир Grand Slam и я впервые вышла в четвертый раунд. Тот матч на Australian Open был для меня сложнее физически. Сегодня поединок длился дольше, был более плотным. Непростой день», – сказала после победы Костюк.

Во втором раунде престижного турнира Костюк будет противостоять американская теннисистка Аманда Анисимова (WTA 39).

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Марта Костюк – Элина Аванесян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк WTA Ухань Элина Аванесян
Дмитро Олійник Источник: Setanta Sports Ukraine
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Комментарии 2
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Андрій Заліщук
ну не нейтралка вона уже, а ВІРМЕНКА!!!!
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Strontium
Анисимова зашифровалась под штатовку.   Родители Константин и Ольга Анисимовы — русские эмигранты
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