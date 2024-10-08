Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Побеждала дважды. Кто будет соперницей Костюк во 2 раунде турнира в Ухане?
WTA
08 октября 2024, 19:27 | Обновлено 08 октября 2024, 19:55
396
0

Побеждала дважды. Кто будет соперницей Костюк во 2 раунде турнира в Ухане?

Украинка сыграет против Аманды Анисимовой

08 октября 2024, 19:27 | Обновлено 08 октября 2024, 19:55
396
0
Побеждала дважды. Кто будет соперницей Костюк во 2 раунде турнира в Ухане?
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Сегодня, 8 октября, украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 17) успешно начала выступления на хардовом турнире серии WTA 1000 в китайском городе Ухань, победив в двух сетах Элину Аванесян (WTA 47).

Во втором раунде престижного турнира Костюк будет противостоять американская теннисистка Аманда Анисимова (WTA 39), которая обыграла Кристину Букшу из Испании (6:2, 6:4). Матч состоится завтра, 9 октября, и начнется не раньше 11:30.

Это будет третья встреча теннисисток. В 2019 году Костюк победила Анисимову в трех сетах, а в 2023 на Australian Open в двух. В третьем раунде победитель этой пары сыграет с Коко Гофф (WTA 4) или Вікторією Томовою (WTA 48).

По теме:
Костюк прокомментировала победу над нейтралкой Аванесян на турнире в Ухане
Костюк выиграла в Китае у нейтралки, которая зашифровалась под Армению
Марта Костюк – Элина Аванесян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Аманда Анисимова Джессика Пегула Марта Костюк WTA Ухань
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майк ТАЙСОН: «Лучший боец мира не может собрать 5000 болельщиков»
Бокс | 07 октября 2024, 19:14 1
Майк ТАЙСОН: «Лучший боец мира не может собрать 5000 болельщиков»
Майк ТАЙСОН: «Лучший боец мира не может собрать 5000 болельщиков»

Легендарный боксер считает, что Теренс Кроуфорд недостаточно популярен

Цуренко прокомментировала победу над Бултер на престижном турнире в Ухане
Теннис | 08 октября 2024, 11:44 0
Цуренко прокомментировала победу над Бултер на престижном турнире в Ухане
Цуренко прокомментировала победу над Бултер на престижном турнире в Ухане

Леся одолела Кэти в 1/32 финала соревнований в Ухане и далее сыграет с Магдой Линетт

ВИДЕО. Почему обвиняют Лунина? Как украинец мог спасти Карвахаля от травмы
Футбол | 08.10.2024, 14:09
ВИДЕО. Почему обвиняют Лунина? Как украинец мог спасти Карвахаля от травмы
ВИДЕО. Почему обвиняют Лунина? Как украинец мог спасти Карвахаля от травмы
После яркого нокаута. Супертяж проведет бой в андеркарде Усик – Фьюри
Бокс | 07.10.2024, 19:45
После яркого нокаута. Супертяж проведет бой в андеркарде Усик – Фьюри
После яркого нокаута. Супертяж проведет бой в андеркарде Усик – Фьюри
Холанд принял неожиданное решение относительно будущего. Уже сказал агенту
Футбол | 08.10.2024, 03:57
Холанд принял неожиданное решение относительно будущего. Уже сказал агенту
Холанд принял неожиданное решение относительно будущего. Уже сказал агенту
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Список бомбардиров Серии А после гола Довбика, хет-триков Ретеги и Тюрама
Список бомбардиров Серии А после гола Довбика, хет-триков Ретеги и Тюрама
07.10.2024, 11:07
Футбол
Монца – Рома – 1:1. Как забил Довбик. Видео голов и обзор матча
Монца – Рома – 1:1. Как забил Довбик. Видео голов и обзор матча
06.10.2024, 21:25 3
Футбол
В Италии разнесли Рому: Не могут удержать преимущество, созданное Довбиком
В Италии разнесли Рому: Не могут удержать преимущество, созданное Довбиком
07.10.2024, 07:40 3
Футбол
Назван лучший европейский игрок в истории. Зидан – 4-й. Кто лидер?
Назван лучший европейский игрок в истории. Зидан – 4-й. Кто лидер?
08.10.2024, 07:17 7
Футбол
В Испании назвали причину, почему Лунин не поехал в сборную. Не болезнь
В Испании назвали причину, почему Лунин не поехал в сборную. Не болезнь
08.10.2024, 08:07 35
Футбол
Определен лучший вратарь в истории. Буффон – лишь седьмой. Кто лидер?
Определен лучший вратарь в истории. Буффон – лишь седьмой. Кто лидер?
07.10.2024, 07:12 23
Футбол
Рой Джонс назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
Рой Джонс назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
07.10.2024, 08:14 8
Бокс
Украина – Франция – 7:1. Впервые бронзовые медали ЧМ! Видео голов и обзор
Украина – Франция – 7:1. Впервые бронзовые медали ЧМ! Видео голов и обзор
06.10.2024, 18:23 19
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем