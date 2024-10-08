Побеждала дважды. Кто будет соперницей Костюк во 2 раунде турнира в Ухане?

Сегодня, 8 октября, украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 17) успешно начала выступления на хардовом турнире серии WTA 1000 в китайском городе Ухань, победив в двух сетах Элину Аванесян (WTA 47).

Во втором раунде престижного турнира Костюк будет противостоять американская теннисистка Аманда Анисимова (WTA 39), которая обыграла Кристину Букшу из Испании (6:2, 6:4). Матч состоится завтра, 9 октября, и начнется не раньше 11:30.

Это будет третья встреча теннисисток. В 2019 году Костюк победила Анисимову в трех сетах, а в 2023 на Australian Open в двух. В третьем раунде победитель этой пары сыграет с Коко Гофф (WTA 4) или Вікторією Томовою (WTA 48).