Англия08 октября 2024, 18:53 |
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Джейми КАРРАГЕР: «Я сочувствую тен Хагу»
Легенда Ливерпуля оценил перспективы тренера Манчестер Юнайтед
08 октября 2024, 18:53 |
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Легендарный игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал нынешнее положение команды Эрика тен Хага:
«Я думаю, что ситуация не только в результатах, но и в везении. В большинстве случаев Юнайтед везло и рано или поздно это должно было случиться.
Летом владельцы команды общались с другими тренерами. Я сочувствую тен Хагу. Ни один менеджер, ни один работник не хотел бы, чтобы его начальник публично ввел переговоры с кем-либо», – подытожил Каррагер.
Известный вратарь отказался играть за сборную.
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