Джейми КАРРАГЕР: «Я сочувствую тен Хагу»

Легендарный игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал нынешнее положение команды Эрика тен Хага:

«Я думаю, что ситуация не только в результатах, но и в везении. В большинстве случаев Юнайтед везло и рано или поздно это должно было случиться.

Летом владельцы команды общались с другими тренерами. Я сочувствую тен Хагу. Ни один менеджер, ни один работник не хотел бы, чтобы его начальник публично ввел переговоры с кем-либо», – подытожил Каррагер.

Известный вратарь отказался играть за сборную.