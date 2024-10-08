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  4. Джейми КАРРАГЕР: «Я сочувствую тен Хагу»
Англия
08 октября 2024, 18:53 |
184
0

Джейми КАРРАГЕР: «Я сочувствую тен Хагу»

Легенда Ливерпуля оценил перспективы тренера Манчестер Юнайтед

08 октября 2024, 18:53 |
184
0
Джейми КАРРАГЕР: «Я сочувствую тен Хагу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Каррагер

Легендарный игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал нынешнее положение команды Эрика тен Хага:

«Я думаю, что ситуация не только в результатах, но и в везении. В большинстве случаев Юнайтед везло и рано или поздно это должно было случиться.

Летом владельцы команды общались с другими тренерами. Я сочувствую тен Хагу. Ни один менеджер, ни один работник не хотел бы, чтобы его начальник публично ввел переговоры с кем-либо», – подытожил Каррагер.

Известный вратарь отказался играть за сборную.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ливерпуль Эрик тен Хаг Джейми Каррагер
Микола Титюк Источник: Metro
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