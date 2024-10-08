Известный вратарь отказался от вызова в сборную Германии

Немецкий вратарь «Фулхэма» Бернд Лено отказался от вызова в национальную сборную. Это произошло после того, как главный тренер Юлиан Нагельсманн сказал ему, что он не будет участвовать в матчах Лиги наций против Боснии и Герцеговины (11 октября) и Нидерландов (14 октября) в течение октябрьского срока действия ассоциации.

О своем решении голкипер «Фулхэма» сообщило в интервью изданию Bild.

«Мне сказали, что я буду частью команды, но места в матчах не получу. Поэтому я решил тренироваться в Лондоне», – рассказал 32-летний вратарь.

Ранее Мануэль Нойер завершил международную карьеру, а голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген пропустит несколько месяцев из-за серьезной травмы колена.

Ранее сообщалось, что Кай Хаверц не поможет сборной Германии из-за травмы.